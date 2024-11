US-Elektroautomarke Rivian meldet Umsatzrückgang

Der Nettoverlust betrug 1,1 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,37 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum und 1,46 Milliarden Dollar im 2. Quartal 2024. Die betrieblichen Aufwendungen sanken von 963 Millionen Dollar in Q3/2023 auf 777 Millionen Dollar in Q3/2024. „Das bereinigte EBITDA für das 3. Quartal 2024 betrug -757 Millionen Dollar im Vergleich zu -902 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, so Rivian.

Wie berichtet, hat Rivian von Juli bis September 13.157 Fahrzeuge produziert und 10.018 Einheiten ausgeliefert. Der Automobilhersteller senkte kürzlich sein Produktionsziel für das Jahr 2024 von 57.000 Einheiten auf „zwischen 47.000 und 49.000“ Fahrzeuge, nachdem fehlende Teile die Produktion monatelang lahmgelegt hatten. Das Auslieferungsziel von Rivian bleibt jedoch unverändert.

Insbesondere fehlten Komponenten für den Enduro-Motor von Rivian, das Ein-Motor-pro-Achse-System, das in der Zweimotorenvariante der R1 verwendet wird. Es wird auch in der Tri-Motor-Variante verwendet. In diesem Fall ist jedoch nur einer der Motoren ein Enduro-Motor. Infolgedessen erwartet Rivian, „mehr Tri-Motoren und [einmotorige] kommerzielle Transporter zu produzieren, um die Lieferengpässe zu mildern, wobei Amazon seine Lieferbestellung von Transportern im vierten Quartal 2024 erhöht.“

Nichtsdestotrotz schränkte die Teileknappheit die Lieferung des R1 im letzten Quartal ein, während ein „herausforderndes Verbraucherumfeld“ den Umsatz in Q3/2024 ebenfalls negativ beeinflusste.

Dennoch rechnet Rivian weiterhin damit, im laufenden Quartal wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Zum einen glaubt das Unternehmen, dass der Umsatz pro Einheit aufgrund von Nicht-Fahrzeug-Umsätzen, wie z.B. Service, und dem höheren Preis für Premium-Varianten, wie die Tri-Motor-Version des R1, steigen wird. Ein weiterer Grund für Rivian, positiv zu bleiben, ist die jüngste Vereinbarung mit der Volkswagen-Gruppe. Die beiden Unternehmen haben Ende Juni vereinbart, gemeinsam Autosoftware zu entwickeln, und Rivian erwartet, „das Joint Venture im vierten Quartal dieses Jahres abzuschließen.“

Rivian erklärt dazu in seinem Bericht: „Vorbehaltlich der Gründung des Joint Ventures und bestimmter Meilensteine wird das Gesamtvolumen des Deals in Höhe von etwa 5 Milliarden US-Dollar zusätzlich zu unseren derzeitigen Barmitteln, Barmitteläquivalenten und kurzfristigen Investitionen voraussichtlich das Kapital bereitstellen, um den Betrieb von Rivian durch das Hochfahren von R2 in Normal sowie die Midsize-Plattform in Georgia zu finanzieren und unseren Weg zu einem positiven freien Cashflow und einer bedeutenden Größe zu unterstützen.“

rivian.com