Infineon liefert Halbleiter für Stellantis‘ künftige E-Autos

Der Deal zwischen Infineon Technologies und Stellantis zeichnet sich schon länger ab. Bereits Ende 2022 unterzeichneten beide Seiten ein nicht-bindendes Memorandum of Understanding mit dem Ziel, die Chip-Volumen in einigen Jahren abrufen zu können. Nun haben die zwei Konzerne ihren Deal in eine verbindliche Vereinbarung umgewandelt, wobei sie sich über die Vertragsdetails ausschweigen. So sind weder Angaben zum Auftragswert, noch zu Mengen und Zeitplänen bekannt. Beide Seiten belassen es eher bei allgemeinen Aussagen – etwa, dass die Chips Stellantis bei der Standardisierung seiner Leistungsmodule unterstützen sollen, um die Leistung und Effizienz von Elektrofahrzeugen zu verbessern und so die Kosten zu senken.

Spruchreif ist immerhin, dass Infineon drei verschiedene Produkte zuliefern wird: smarte Leistungsschalter („PROFET“), SiC-Halbleiter und Mikrocontroller („AURIX“). Letztere sind dabei explizit für die erste Generation von Stellantis‘ neuer E/E- und Software-Architektur („STLA Brain“) gedacht. Zudem geben die Partner an, ihre Zusammenarbeit durch die Einrichtung eines gemeinsamen Power Labs vertiefen zu wollen. Ziel sei es, für die nächste Generation softwaredefinierter Fahrzeuge von Stellantis eine skalierbare und intelligente Stromversorgungsarchitektur zu definieren, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

„Wie in unserem Strategieplan Dare Forward 2030 verankert, sichern wir die Versorgung mit wichtigen Halbleiterlösungen“, betont Maxime Picat, Chief Purchasing and Supplier Quality Officer von Stellantis. „Diese benötigen wir, um den Übergang in eine elektrifizierte Zukunft voranzutreiben und innovative E/E-Architekturen für unsere Plattformen der nächsten Generation zu nutzen.“ Im Sommer 2023 hatte Stellantis vor diesem Hintergrund auch bereits eine eigene Halbleiter-Strategie vorgestellt.

„Infineon erweitert mit diesen Vereinbarungen seine Kooperation und Innovationspartnerschaft mit Stellantis“, erwidert Peter Schiefer, Präsident der Automotive-Division von Infineon. „Als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie bringen wir unsere Produkt-zu-System-Expertise und unsere zuverlässige Elektronik ein. Unsere Halbleiter treiben die Dekarbonisierung und Digitalisierung der Mobilität voran. Sie steigern die Effizienz von Autos und ermöglichen softwaredefinierte Architekturen, die das Nutzererlebnis deutlich verbessern.“



media.stellantis.com, infineon.com