Aus für StreetScooter-Produktion in Düren

Anfang dieses Jahres kaufte StreetScooter-Erfinder Günther Schuh mit seinem Unternehmen e.Volution die Rechte an dem E-Transporter zurück. Und ging mit Neapco, dem Auftragsfertiger der elektrischen Zustellerfahrzeuge, eine strategische Partnerschaft ein. Die Produktion der E-Transporter in Düren sollte daraufhin wieder anlaufen – doch nun ist klar: Der Standort in Düren ist nicht zu halten. Der StreetScooter soll stattdessen ab 2025 in Thailand gebaut werden. Das bestätigte e.Volution gegenüber verschiedenen Medien, darunter dem WDR.

Von der Verlagerung der Produktion ins Ausland sind rund 200 Arbeitsplätze betroffen. Grund für die Entscheidung sollen gescheiterte Verhandlungen mit einem potentiellen deutschen Auftraggeber sein. In Thailand dagegen gebe es einen Investor, günstige Produktionsbedingungen und damit laut Schuh die Chance, das in Aachen entwickelte Elektrofahrzeug international zu vermarkten.

Der Neapco-Betriebsrat sieht durch das Aus für den StreetScooter mittelfristig das gesamte Werk mit seinen über 500 Beschäftigten gefährdet.



