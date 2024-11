Endesa liefert Ladegeräte an GLS Spanien

Es ist nicht klar, wie viele Ladegeräte der spanische Energieversorger Endesa für GLS aufstellen wird. In der Pressemitteilung ist von „bis zu 19 Standorten im ganzen Land“ die Rede und dass diese Standorte „in einigen Fällen“ über mehr als 100 Ladepunkte verfügen werden. Es scheint, dass es eine Mischung aus AC- und DC-Ladegeräten mit bis zu 300 kW geben wird. Auch hier gehen die Unternehmen nicht näher auf dieses Thema ein.

Mit der neuen Ladeinfrastruktur soll die Fahrzeuge aus der Lieferflotte von GLS aufgeladen werden, für die die oben genannten 300-kW-Ladegeräte in erster Linie vorgesehen sind. Die Ladegeräte werden jedoch auch den Mitarbeitern offen stehen und „ihren Übergang zur Elektromobilität unterstützen, wenn sie dies wünschen“. Mitarbeiter erhalten zudem „zu günstigen Bedingungen“ Zugang zum Ladenetz von Endesa im Land, sodass Fahrer auch außerhalb der Einrichtungen von GLS laden können, heißt es in der Pressemitteilung.

„Diese Vereinbarung mit Endesa spiegelt unser Engagement wider, den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell anzuführen. „Wir sind davon überzeugt, dass jeder Schritt zählt, und dies stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks und der Verbesserung der Effizienz auf allen Ebenen unseres Betriebs dar“, sagt Daniel López, Umweltdirektor von GLS Spanien.

Die Vereinbarung mit Endesa umfasst auch die Installation von Solarmodulen an den GLS-Standorten in Spanien in den kommenden Jahren. Zunächst wird das Unternehmen 155 Solarmodule auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern installieren, die auf eine Leistung von 78 kWp kommen.

„Die Uhr des Klimawandels tickt, und viele Unternehmen haben ihren Fahrplan zur Reduzierung ihrer Umweltbelastung festgelegt“, sagt Davide Ciciliato, Generaldirektor für Kommerzialisierung von Endesa. „Bei Endesa helfen wir ihnen dabei, personalisierte Energiestrategien zur Dekarbonisierung mit einem 360°-Ansatz zu entwickeln.“

gls-spain.es