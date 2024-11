VW bietet Sonderkonditionen für GTX-Stromer

Der Aktionszeitraum hat am 25. November begonnen und endet am 23. Dezember 2024, wie die VW-Finanztochter mitteilt. Das Angebot gilt für alle frei konfigurierbaren ID. GTX-Modelle wie den ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.7 Tourer – sowohl für Neu- als auch für Lagerwagen.

Eine Anzahlung wird dabei nicht fällig. Der Leasingvertrag läuft für vier Jahre und es ist eine Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr inklusive. Mit diesen Konditionen ist zum Beispiel der ID.3 GTX, der aktuell knapp 43.700 Euro kostet, in dieser Leasingaktion ab 399 Euro im Monat zu haben. Am anderen Ende des Spektrums gibt’s den ID.7 Tourer GTX ab 559 Euro im Monat. Will man diesen Wagen kaufen, so muss man regulär fast 60.400 Euro auf den Tisch legen. Bei den genannten Kaufpreisen sind die 3.570 Euro, die VW derzeit als „Umweltprämie“ für seine Elektroautos bietet, bereits abgezogen – der Listenpreis liegt entsprechend höher.

Modell ID. 3 GTX ID. 4 GTX ID. 5 GTX ID. 7 GTX ID. 7 Tourer GTX Preis ab 399 €

/ Monat ab 439 €

/ Monat ab 459 €

/ Monat ab 549 €

/ Monat ab 559 €

/ Monat

Im Falle des ID.3 GTX handelt es sich um einen Hecktriebler, die größeren Modelle sind allesamt Allradler mit einem zweiten Elektromotor an der Vorderachse. Im ID.7 und ID.7 Tourer ist die GTX-Version mit dem neuen 86-kWh-Akku (netto) erhältlich – einen Fahrbericht des sportlichen Kombis können Sie hier nachlesen. Bei den anderen drei Baureihen ist der GTX mit dem 79-kWh-Akku kombiniert.

Auch wenn es nicht direkt genannt wird, Hintergrund der Aktion dürften die CO2-Flottengrenzwerte für 2025 sein. Denn die Autobauer sind so gezwungen, auf einen Elektro-Anteil von rund 25 Prozent zu kommen – also muss jedes vierte verkaufte Auto ein Elektroauto sein. Mit einer Leasingaktion für die günstigeren Varianten der ID.-Modelle könnte VW sicher ein größeres Publikum erreichen – ein solches Angebot wird vielleicht auch im Laufe von 2025 folgen. Derzeit versuchen es die Wolfsburger erst einmal mit den teureren und margenträchtigen GTX-Modellen.

Offiziell hofft Volkswagen, durch Leasing-Aktionen wie diese die Elektromobilität einer breiten Käuferschaft zugänglich zu machen – so formuliert es zumindest VW-Deutschlandchef Achim Schaible in der Mitteilung. Das Unternehmen betont, dass Leasing für den Großteil seiner Kunden die beste Beschaffungsform sei, um schnell, einfach und günstig in die Welt der Elektromobilität einzusteigen. Mittlerweile verleast der VW-Konzern stolze 80 Prozent seiner Fahrzeuge – der klassische Kauf oder die Finanzierung hat also mehr und mehr ausgedient.

