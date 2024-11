Eberspächer zeigt neue Wasserheizung für E-Busse

Mit dem neuen High Voltage Electrical Water Heater zielt der Zulieferer aus Esslingen bei Stuttgart auf Busse mit elektrischem oder hybridem Antrieb. Kern des Systems ist ein Widerstandsheizer mit einer Leistung von zehn Kilowatt – je nach Einsatz des Busses und dem daraus resultierenden Heizbedarf können pro Fahrzeug bis zu drei Heizgeräte kombiniert werden, womit sich 30 kW Heizleistung ergeben. Der Wasserheizer ist ab jetzt serienmäßig verfügbar.

Der Widerstandsheizer arbeitet in einem Spannungsbereich von 500 bis 820 Volt DC. Laut Eberspächer wurde das Produkt „robust“ gestaltet, womit ein „einwandfreier Betrieb über die Lebensdauer“ garantiert werden soll. Der Heizer lässt sich stufenlos über ein Prozentsignal regeln und ermöglicht „schnelles Erhitzen des Innenraumes für Fahrgäste und eine schonende Batteriekonditionierung ohne Energieverluste“. Gerade das Vorwärmen der Batterie im Winter soll die Ladevorgänge beschleunigen und die Reichweite „spürbar“ verlängern.

Für Einsätze bei extrem niedrigen Temperaturen kann der elektrische Wasserheizer auch mit einem brennstoffbetriebenen Heizer kombiniert werden – je nach Modell laut Eberspächer ohne weitere Anpassungen. Gerade in Nordeuropa ist der Einsatz von Diesel- oder HVO-Heizungen in Elektrobussen noch üblich, um die Batterie-elektrische Reichweite zu schonen. Im Sommer und in der Übergangszeit reicht der elektrische Heizer aus, an kalten Wintertagen kann aber die Brennstoff-Heizung zusätzlich genutzt werden – Eberspächer bietet hier zwei passende Modelle in unterschiedlichen Leistungsstufen an.

eberspaecher.de