Kanada bezuschusst Forschung an Elektrofahrzeugen

Das neue Programm steht unter der Leitung des National Research Council (NRC) und soll Akteure aus der Lieferkette für Light-duty Vehicles (also Fahrzeuge bis 4,5 Tonnen Gesamtgewicht) und akademische Einrichtungen zusammenbringen, „um die Entwicklung und den Einsatz von EV-Technologien zu beschleunigen und gleichzeitig die kanadischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu bündeln“, heißt es in der Pressemitteilung des NRC. Zu diesen Akteuren können kleine und mittlere Unternehmen, Akademiker, Regierungen und indigene Regierungen, kommunale Partner und gemeinnützige Organisationen gehören.

Das NRC hat noch kein Budget kommuniziert. Klar ist aber, dass das Programm „e-Auto Challenge“ offiziell Mitte 2025 anlaufen und erste Anträge im Jahr 2026 angenommen werden sollen.

Das kanadische Portal Electric Autonomy zitiert Eddy Zuppel, den stellvertretenden Direktor des „e-Auto Challenge“-Programms bei der NRC: „Es gibt viele Ankerinvestitionen, vor allem im Zusammenhang mit Batterien und der Herstellung von Elektrofahrzeugen, aber es gibt Lücken in der Lieferkette. Ziel ist es, diese Lücken zu schließen, indem die Industrie bei der Risikominderung unterstützt wird und neue Zulieferer gefunden werden.“

Zu den förderfähigen Forschungsbereichen gehören die nächste Generation von Elektromotoren, fortschrittliche Leistungselektronik, optimierte Batteriesysteme, Lade- und andere Infrastrukturen sowie vernetzte und autonome Fahrzeugsysteme.

„Das Programm e-Auto Challenge wird das Wachstum bestehender und neuer kanadischer Zulieferer in der Automobilindustrie beschleunigen, indem es zur Risikominderung und Kommerzialisierung neuartiger Elektrofahrzeugtechnologien beiträgt“, heißt es in der Ankündigung des NRC weiter. Kanada strebt an, dass alle neuen Autos, die ab 2035 verkauft werden, emissionsfrei sind. Die NRC will am 6. Februar 2025 weitere Einzelheiten zu dem Programm vorstellen.

