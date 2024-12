Endesa installiert 134 Ladepunkte an Filialen von GM Cash-Gros Mercat

Insgesamt 72 Ladepunkte sind bereits in Betrieb, was etwas mehr als der Hälfte der 134 geplanten Ladepunkte entspricht. Die restlichen 62 Ladepunkte befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Wann diese Ladepunkte ans Netz gehen sollen, darüber gibt es allerdings keine Informationen.

Klar ist hingegen, dass sich die 134 Ladepunkte auf elf autonome Gemeinschaften (Andalusien, Kanarische Inseln, Kastilien-La Mancha, Kastilien und León, Katalonien, Valencia, Balearen, La Rioja, Madrid, Baskenland und Region Murcia) verteilen. Die größte Anzahl an Ladepunkten (64) ist für Katalonien vorgesehen, gefolgt von den Kanarischen Inseln und der Valencianischen Gemeinschaft mit jeweils 18 Ladepunkten. Auch teilen beide Unternehmen in einer Grafik genau mit, in welcher Phase –in Betrieb, derzeit im Bau oder aber ob noch Genehmigungen und Lizenzen ausstehen – sich der Ladeinfrastruktur-Aufbau an der jeweiligen Filiale von GM Cash-Gros Mercat derzeit befindet.

Bei 62 der 134 geplanten Ladepunkte wird es sich um Schnelllademöglichkeiten mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW handeln. Der spanische Energieversorger plant, 31 Parkplätze mit dieser Ladesäulenart auszurüsten. Bei den zweitmeisten Ladepunkten (52) wird es sich um AC-Lademöglichkeiten mit je bis zu 22 kW handeln, die sich auf 27 Standorte verteilen sollen. Hinzu kommen noch zwölf HPC-Ladepunkte mit je bis zu 300 kW, die für die „strategischen Standorte“ Girona, Montcada und Adeje eingeplant sind, da sie sich an viel befahrenen Straßen befinden. Acht weitere Ladepunkte an insgesamt sechs Standorten sollen eine Ladeleistung von jeweils 50 bzw. 60 kW bieten. Über die genaue Verteilung der geplanten Ladepunkte auf die einzelnen Filialen liegen jedoch keine Informationen vor. Je nach Standort und zur Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer werden unterschiedliche Ladetechnologien verbaut, heißt es lediglich.

Übrigens: Rund um die Uhr genutzt werden können nach Abschluss des Projekts insgesamt 26 Standorte, zehn weitere sind nur „während der Öffnungszeiten des Cash&Carry-Centers“ zugänglich. Die Freischaltung und Bezahlung der Ladevorgänge erfolgen über die App von Endesa – mit oder ohne Registrierung.

„Diese Initiative ist Teil unseres Engagements für Nachhaltigkeit und die Verbesserung des Einkaufserlebnisses unserer Kunden. Wir möchten den Zugang zur Elektromobilität erleichtern, indem wir unseren Kunden ermöglichen, ihre Fahrzeuge während des Einkaufens aufzuladen“, so Albert Pérez, Nachhaltigkeitsmanager bei Transgourmet. „Wir haben das Projekt so zugeschnitten, dass diese Ladestationen auf den Parkplätzen von Transgourmet eine umfassende Lösung für Fahrer von Elektrofahrzeugen bieten, sowohl für diejenigen, die ihr Auto aufladen wollen, während sie in einem der Geschäfte einkaufen, als auch für diejenigen, die in kurzer Zeit Energie auftanken müssen, um ihre Fahrt fortzusetzen“, ergänzt Davide Ciciliato, Generaldirektor für Marketing bei Endesa.

Mit dieser Partnerschaft kommt Endesa laut eigener Aussage seiner Verpflichtung nach, „die Elektromobilität für alle Nutzer zu erleichtern und Ladearten anzubieten, die an alle Nutzungsarten auf Parkplätzen, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Krankenhäusern usw. angepasst sind“. Doch auch Fuhrparks gehören dazu. So wurde erst Mitte November bekannt, dass Endesa bis zu 19 GLS-Standorte in Spanien mit Ladeinfrastruktur ausstatten will. Endesa hat im Rahmen seines Plans zur Entwicklung der öffentlichen Ladeinfrastruktur so mittlerweile in ganz Spanien fast 6.000 Ladepunkte errichtet, davon mehr als 1.400 allein in Katalonien.

endesa.com, transgourmet.es