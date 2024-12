Stadtwerke Trier flotten 18 eCitaro-Busse ein

Die Stadtwerke Trier (SWT) experimentierten bereits 2017 mit ersten E-Bussen. Nun folgt auf die frühere Anschaffung eines E-Bus-Trios eine erste größere Beschaffungsoffensive: 18 eCitaros von Daimler Buses, darunter 17 Solobusse und ein Gelenkbus, sollen „in den nächsten Wochen linienfertig ausgerüstet und unter anderem mit neuester Bordtechnik ausgestattet werden“, so der Betreiber. Voraussichtlich Anfang des neuen Jahres können sie dann auf die Straßen. Der E-Gelenkbus soll schwerpunktmäßig auf den Linien 6, 13 und 81 eingesetzt werden, die Solobusse auf den Linien 2, 4, 7, 14, 82, 84, 85, 86, 88 und 89.

Für das kommende Jahr haben die Stadtwerke bereits 17 weitere Elektro-Gelenkfahrzeuge und einen Solo-Elektrobus bestellt. Damit werden dann 39 strombetriebene Einheiten in Trier unterwegs sein. Der Bund fördert die Anschaffung der insgesamt 36 neuen E-Busse und der entsprechenden Ladeinfrastruktur (unter anderem 36 x 150-kW-Ladesäulen) mit 12 Millionen Euro.

Oberbürgermeister und SWT-Verwaltungsratsvorsitzender Wolfram Leibe sieht seine Stadt als Treiber der Elektrifizierung in der Mobilität. „Mit insgesamt 36 E-Bussen modernisieren wir unsere Busflotte und tauschen Diesel-Fahrzeuge aus. Das kommt vor allem den Bürgerinnen und Bürgern in Trier zugute, denn die E-Fahrzeuge sind sehr leise und umweltfreundlich unterwegs.“

SWT-Vorstand Arndt Müller ergänzt: „Bis Ende 2025 werden wir 39 E-Busse einsetzen, was mehr als 40 Prozent unserer Busflotte entspricht. Dabei nutzen wir als Energie- und Infrastrukturdienstleister die Chancen der Sektorenkopplung. So können wir unsere Busse statt mit Diesel mit regional erzeugtem grünem Strom versorgen.“ Ein Teil der Energie wird daher mittels PV-Anlagen direkt am Betriebshof erzeugt. Bis Ende 2034 soll die Busflotte dann zu 100 Prozent elektrisch fahren.

