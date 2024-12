BYD schließt Kooperation rund um E-Zweiräder

Die BYD-Batterien sollen in Elektromotorrädern, Elektro-Rollern und E-Bikes von TAILG genutzt werden. Zur Art der Akkus gibt es weder in der Mitteilung von TAILG noch in chinesischen Medienberichten genauere Angaben – bei BYD liegt es aber nahe, dass es sich um Lithium-Eisenphosphat-Akkus handeln wird. Technische Daten der Akkus sind aber noch nicht bekannt.

TAILG hat die Partnerschaft am Rande einer Produktvorstellung verkündet – wann die ersten Modelle mit BYD-Akkus auf den Markt kommen werden, wurde aber nicht genannt. „Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ist nicht nur eine starke Allianz der beiden besten Unternehmen im Bereich der neuen Energien in China, sondern auch ein Zeichen dafür, dass wir zusammenarbeiten werden, um das neue Upgrade der neuen Energieindustrie zu fördern“, sagt Lei Lei, General Manager der Consumer Battery Division von BYD. TAILG erklärt: „Wir planen, Herausforderungen in der Zweiradbatterietechnologie anzugehen und werden daran arbeiten, BYD-Batterien so anzupassen, dass sie der Lebensdauer der Fahrzeuge entsprechen, die sie antreiben.“

Die BYD-Batterietochter FinDreams hatte erst im Februar angekündigt, seine Forschung und Entwicklung rund um Batterien für elektrische Zweiräder zu intensivieren. Bereits damals hieß es, dass BYD Partnerschaften in diesem Bereich anstrebe. Mit TAILG hat man nun gleich einen der größten Hersteller Chinas von einer Kooperation überzeugen können. Laut TAILG werden die beiden Unternehmen daran arbeiten, die Akku-Sicherheit zu verbessern. Diese Aussage dürfte stark auf den chinesischen Markt abzielen: Nachdem im Februar beim Brand eines Wohngebäudes in Nanking, der angeblich von einem defekten E-Bike-Akku ausgelöst wurde, 15 Menschen starben, steht das Thema im Fokus der Verbraucher und Behörden.

TAILG hat – wie auch der neue Partner BYD – seinen Sitz in Shenzhen. Das Portal CarNewsChina zitiert von der Website des Unternehmens, dass TAILG über eine Produktiosnkapazität von 15 Millionen Einheiten pro Jahr verfügt und seine Zweiräder in über 90 Ländern vertreibt.

carnewschina.com, cnevpost.com, tailg.com.cn (auf Chinesisch)