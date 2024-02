BYD-Tochter FinDreams entwickelt Batterien für Zweiräder

Die Batterien von FinDreams werden bereits in Elektroautos (nicht nur der Marke BYD) eingesetzt, in Nutzfahrzeugen und auch in stationären Energiespeichern. Bisher gab es aber keinen (großflächigen) Einsatz der LFP-Batterien des Unternehmens in elektrischen Zweirädern.

Wie FinDreams jetzt laut chinesischen eMobility-Medien über seinen WeChat-Account verkündet hat, dürfte sich das bald ändern. Dort heißt es, man werde „sichere und zuverlässige Batterien für den Zweiradmarkt produzieren“. Demnach wurde das Entwicklungsbudget für solche Batterien erhöht und FinDreams strebt wohl auch Partnerschaften an. Man werde mit verschiedenen Dritten zusammenarbeiten, um Batterien zu entwickeln, „die in Innenräumen platziert werden können“.

Mit der letztgenannten Aussage zielt FinDreams auf einen Brand in einem Wohngebäude in Nanking in der vergangenen Woche ab. Laut vorläufigen Ermittlungen sollen in dem Haus abgestellte E-Bikes für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Der Vorfall hat in China wohl eine heftige Diskussion über die Sicherheit von Elektro-Zweirädern ausgelöst und einige Städte haben bereits verboten, solche Zweiräder – egal ob E-Bikes oder E-Tretroller – in Gebäuden abzustellen. Wie die Car News China“ schreibt, verwenden in China viele Zweiräder noch Blei-Säure-Batterien. BYD und FinDreams betonen immer wieder die Sicherheit der firmeneigenen LFP-Technologie.

Ob die strategische Entscheidung, in das Geschäft mit Batterien für E-Zweiräder einzusteigen, tatsächlich erst nach dem Vorfall in Nanking getroffen wurde, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte BYD bereits einige Kooperationen im Zweirad-Bereich, dabei kamen zum Teil aber zugekaufte Batterien zum Einsatz.

Klar ist: Da das Unternehmen jetzt erst vermehrt in die Entwicklung investiert, gibt es noch keine konkreten Serienprodukte. Auf welche technischen Daten ein E-Roller, E-Bike oder E-Tretroller mit BYD-Batterie kommen wird, ist also noch offen.

carnewschina.com, cnevpost.com