Insolvente Onomotion findet Investor

Das vorläufige Insolvenzverfahren über die Onomotion GmbH war am 26. September eingeleitet worden, das eigentliche Insolvenzverfahren wurde am 1. Dezember eröffnet. Am gleichen Tag fand aber auch die übertragende Sanierung mit Emoving statt. „Mit diesem Schritt werden sowohl die Marke Onomotion als auch das Produkt, das E-Cargobike Ono, gesichert und in eine neue Wachstumsphase überführt. Zudem werden alle Mitarbeiter:innen übernommen“, so das Berliner Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Partnerschaft mit der DuTech Holdings Ltd., zu der auch die Emoving GmbH gehört, hatte schon vor dem Insolvenzverfahren begonnen: Im Juni hatten Onomotion und DuTech eine Absichtserklärung für eine Entwicklungs- und Produktionspartnerschaft unterzeichnet.

Die Insolvenzverwalterin Ulrike Hoge-Peters von der Kanzlei Hoge Gutsche Walter PG zeigt sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss: „Mit der Emoving GmbH wurde nicht nur ein strategisch passender Partner gefunden, sondern auch eine langfristige Perspektive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Fahrzeug und die Marke geschaffen.“

Als Grund für die Insolvenz galt die anhaltend schwache Nachfrage im deutschen Kerngeschäft, die das Unternehmen in finanzielle Schieflage gebracht hatte. Unter dem neuen Eigentümer soll nun nicht nur das Produkt angepasst, sondern auch der Vertrieb in weitere Länder erweitert werden. „Onomotion ist mehr als eine Marke – sie ist ein Versprechen für Innovation und Qualität“, sagt Rolf Hellenbrand, CEO der Tri Star Inc. Europa, zu der auch die Emoving GmbH gehört. „Unsere Priorität wird sein, die Ono zu optimieren und das Fahrzeug in neue Märkte zu führen.“

Die Emoving GmbH hat ihren Sitz in Rheda-Wiedenbrück. Sie ist Teil der DuTech Holdings Ltd. und damit der Tri Star Group. Mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien und weltweit knapp 3.000 Mitarbeitern bezeichnet sich die Tri Star Group als „eine internationale Größe der Technologie-Branche“. Der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in Singapur, die Entwicklungs- und Produktionsstandorte sind global verteilt. In Europa gehören neben Onomotion auch die Fahrradhersteller New Cycle, Prophete sowie die Almex GmbH zu der Gruppe.

„Als Mitglied dieser weltweit agierenden und starken Technologie-Gruppe profitiert Onomition von den Kompetenzen, Ressourcen und Erfahrungen unserer Mutter- und Schwestergesellschaften“, teilt das Unternehmen mit. „Von der Entwicklung über die internationale Beschaffung bis zur Fertigung kann die Unternehmensgruppe auf eigene Ressourcen zurückgreifen.“ Die Onomotion GmbH wurde 2020 gegründet und hat sich als Startup mit Finanzierungsrunden und Darlehen die nötigen Gelder gesichert. Nach dem Start der eigenen Fertigung im Spätsommer 2022 in Berlin wollte Onomotion die Produktionskapazitäten sowie den Vertrieb des E-Cargobikes Ono erweitern und in weitere Märkte vorstoßen. Dazu kam es nicht mehr, zumindest nicht in Eigenregie.

