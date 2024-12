GAC-Toyota startet Vorverkauf des bZ3X in China

Das erstmals im April auf der Auto China in Peking gezeigte Elektroauto ist ab sofort online in drei Varianten vorbestellbar, die sich 430 Air+, 520 Pro+ und 620 Max nennen. Die Vorverkaufspreise liegen zwischen 100.000 und 200.000 Yuan (13.000 bis 26.000 Euro). Gegen eine Anzahlung von 2.000 Yuan (260 Euro) können die Kunden von einer bevorzugten Lieferung profitieren. Die offizielle Markteinführung soll im März 2025 erfolgen und damit auch die ersten Auslieferungen.

Das Fahrzeug basiert auf der GAC Aion Architecture Electric Platform (AEP) 3.0 und ist dadurch eng mit dem Modell GAC Aion V verwandt, das GAC in etwa einem Jahr nach Europa bringen will und den wir bereits testen konnten.

Der bZ3X wird von einem Elektromotor von Guangzhou Nidec Auto Drive System angetrieben, einer Tochter des japanischen Antriebsspezialisten Nidec. Er bietet eine Leistung von 150 kW und wird in der Basisvariante 430 Air+ von einem 50 kWh großen LFP-Batteriepaket mit Strom versorgt. Laut CLTC-Zyklus kommt das SUV damit auf eine Reichweite von 430 Kilometern. Die beiden anderen Ausstattungsvarianten dürften angesichts ihrer Namen auf CLTC-Reichweiten von 520 km bzw 620 km kommen. Am Schnelllader soll die Batterie 24 Minuten brauchen, um von 30 auf 80 Prozent aufzuladen.

Die Abmessungen des GAC-Toyota bZ3X betragen 4,60 Meter in der Länge, 1,88 Meter in der Breite und 1,65 Meter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2,77 Meter. Der Wagen fährt entweder auf 18- oder 19-Zoll-Felgen. Das Leergewicht wird mit 1.690 kg angegeben.

Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota

Äußerlich präsentiert sich der GAC-Toyota bZ3X in der Designsprache der „reinen Elektroästhetik“ mit geteilten Scheinwerfern, versteckten Türgriffen, einem Panoramadach, geschwärzten Seitenspiegeln, Seitenschwellern und Radkästen. Als Tagfahrlicht fungiert ein Lichtband, das aus 112 LEDs besteht und acht lichtsprachliche Interaktionen wie Anfahren, Ausschalten, Aufladen und Auffinden des Fahrzeugs ermöglicht.

Der bZ3X verfügt über ein komplexes Assistenzsystem namens Momenta 5.0 Advanced Driving Assistance System (ADAS), das vom Nvidia DRIVE AGX Orin X Chip angetrieben wird und über 27 Sensoren, darunter 11 hochauflösende Kameras, 12 Ultraschallradare, 3 Millimeterwellenradare und ein Lidar, realisiert wird, ohne auf hochauflösende Karten angewiesen zu sein. Mehr als 25 ADAS-Funktionen werden unterstützt, wie z.B. Tempobegrenzungsassistent, Ampelassistent, Ferneinparken und Überwachung des toten Winkels, um nur einige zu nennen.

Das Cockpit verfügt über ein Multifunktionslenkrad mit zwei Speichen, eine 8,8-Zoll-LCD-Instrumententafel und einen 14,6-Zoll-Bildschirm mit schwebender Zentralsteuerung, der von einem Qualcomm Snapdragon 8155-Chip angetrieben wird und Spracherkennung unterstützt.

Die hintere Sitzreihe ist mit Lüftungsschlitzen für die Klimaanlage und einer klappbaren Armlehne ausgestattet. Kabelloses Laden von Mobiltelefonen, 32-farbige Ambientebeleuchtung, sieben SRS-Airbags (Supplemental Restraint System) und ein Yamaha-Audiosystem mit 11 Lautsprechern sind ebenfalls vorhanden. Außerdem lassen sich die Vordersitze per Knopfdruck umklappen. Dadurch soll das Fahrzeug zum „Cozy Home“ werden – in den Werbebildern sind zwei Eltern zu sehen, die sich bei einer Pause im Fahrzeug der Länge nach ausstrecken und mit ihrem kleinen Kind spielen.

Der bZ3X ist vorerst in sieben Farbvarianten bestellbar: Sky White, Pure Snow White, Distant Mountain Gray, Bright Moon Silver, Vast Black, Sky Pink und Cyber Gold.

