Keolis ordert bei Solaris 46 E-Busse für Schweden

Die Bestellung umfasst nach Angaben von Solaris 19 Einheiten des elektrischen Standart-Solobusses Urbino 12 electric sowie 27 Einheiten des 15 Meter langen Urbino 15 LE electric. Letzterer ist sowohl für den Stadt- als auch für den Überlandverkehr konzipiert – und wird auch zuerst bei Keolis in Schweden ankommen. Denn die erste Tranche, die bereits kommendes Jahr zur Lieferung bereit sein soll, besteht aus den 15-Meter-Bussen. 2026 werden nach aktueller Planung dann die 12-Meter-Busse von Solaris folgen.

Bestellt hat Keolis die Urbino 12 electric in der Konfiguration mit 240 kW starkem E-Motor und 600 kWh Batteriekapazität. Die für den Stadtverkehr eingeplanten Busse sollen bis zu 61 Fahrgäste befördern können. Der Urbino 15 LE electric wartet mit nochmals mehr Batteriekapazität auf: nämlich mit 700 kWh. Und: Es können bis zu 72 Fahrgäste zusteigen. Beide Modelle warten darüber hinaus u.a. mit Klimaanlage, USB-Ladeanschlüssen und Fahrkartenautomaten mit Kartenzahlungsterminals auf.



„Die Bestellung von 46 Elektrobussen durch Keolis ist ein wichtiger Schritt für nachhaltige Mobilitätslösungen in Schweden. Wir freuen uns, emissionsfreie Lösungen sowohl im innerstädtischen als auch im außerstädtischen Verkehr umsetzen zu können, da wir dies für die globale Verkehrswende für unerlässlich halten“, sagt Sverre Skaar, Vorstandsvorsitzender der Solaris Sverige AB.

Solaris gibt an, seit 2003 fast 700 Fahrzeuge an schwedische Kunden ausgeliefert zu haben – die überwiegende Mehrheit davon mit emissionsarmen und emissionsfreien Antrieben. Die Unterzeichnung dieses neuen Vertrags werten die Polen als Stärkung ihrer Position in Europa.



