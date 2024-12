Kommt 2025 doch ein kompakter Tesla?

Lange Zeit galt das „Juniper“-Facelift des Model Y als die wohl wichtigste Modellpremiere bei Tesla im kommenden Jahr. Des Model 3 hat durch die entsprechende „Highland“-Überarbeitung deutlich an Komfort und Qualität gewonnen. Doch jetzt gibt es einen Bericht aus China, wonach 2025 noch ein ganz anderer Tesla neu auf den Markt kommen könnte.

Wie GlobalChinaEV schreibt, soll es sich dabei um das Kompaktmodell handeln, dessen Entwicklung angeblich im Frühjahr 2024 eingestellt wurde – zugunsten des Robitaxis auf derselben Plattform, das inzwischen als Tesla Cybercab vorgestellt wurde. Für das Kompaktmodell mit Lenkrad und Pedalen wird jetzt die potenzielle Modellbezeichnung Model Q genannt – bisher war oft auch von einem Tesla Model 2 die Rede, aber schon 2022 stand auch ein Model Q im Raum. Das Portal beruft sich dabei auf Angaben von Tesla während eines Investorentreffens mit der Deutschen Bank. An dem Termin soll auch Teslas Leiter für Investor Relations, Travis Axelrod, teilgenommen haben.

Das Tesla Model Q soll in den USA nach Abzug der Subvention unter 30.000 Dollar starten, möglicherweise sogar bei 25.000 Dollar. Der interne Codename des Model Q laute „Redwood“. Auch Reuters hatte Anfang 2024 in einem Bericht diesen Codenamen genannt. Damals war von einem „kompakten Crossover“ die Rede.

Zur Karosserieform gibt es in dem Artikel von GlobalChinaEV keine Angaben, das Artikelbild zeigt das Rendering eines Model 3 (vor Facelift) mit einem Kompaktwagen-Heck. Teilweise bleibt der Text vage, nennt dann aber wieder sehr konkrete Werte: Im Vergleich zum Model 3 soll das Model Q mit einer Länge von etwa 3.988 mm 15 Prozent kleiner und 30 Prozent leichter sein und deutlich weniger in der Herstellung kosten. Es soll Varianten mit einem und zwei Motoren und LFP-Akkus mit 53 kWh und 75 kWh Kapazität geben.

Früheren Berichten zufolge sollte der Kompakt-Tesla zuerst in der Giga Texas und später auch in der im Bau befindlichen Giga Mexico vom Band laufen. Einen Produktionsort nennt GlobalChinaEV derzeit nicht, geht aber offenbar nicht von einer Produktion in der Giga Shanghai aus. Denn das Portal gibt an, dass der Preis bei etwa 140.000 Yuan liegen könnte, „wenn es in der Shanghai Gigafactory produziert wird“. Die 30.000 Dollar entsprechen umgerechnet aber 218.000 Yuan.

Sollte es bei dem Investorentreffen tatsächlich um ein 25.000-Dollar-Modell gegangen sein, sind bei den Unklarheiten in dem Artikel also sicher noch nicht alle Informationen durchgesickert. Und bei der Historie des Modells mit mehrfachen Kurswechseln in der Entwicklung würde ein weiterer Twist nicht überraschen. Grundsätzlich könnte an den Gerüchten aber etwas dran sein: In der vergangenen Woche hatte ein Analyst der Bank of America berichtet, dass die Ankündigung von mindestens einem neuen Modell unterhalb des Model 3 und Model Y im Q1-Geschäftsbericht im April erfolgen werde.

globalchinaev.com