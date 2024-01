Tesla soll Produktionsdebüt seines Kompaktstromers für 2025 anpeilen

Als Quelle für diese Nachricht werden bei „Reuters“ vier mit der Angelegenheit vertraute Personen genannt, laut denen Tesla den geplanten Produktionsbeginn Mitte 2025 seinen Zulieferern mitgeteilt hat. Die Schilderung deckt sich mit einem im Dezember getätigten Statement von Tesla-CEO Elon Musk, wonach die Entwicklung des 25.000-Dollar-Modells bereits weit fortgeschritten sei und es zuerst in der bestehenden Fabrik in Texas und erst später im neuen Werk in Mexiko produziert werden solle.

Das Modell soll den Insidern zufolge auf den Codenamen „Redwood“ getauft sein. Und: Geplant sei ein Produktionsvolumen von 10.000 Stück – pro Woche. Als Basis dient eine neue Tesla-Plattform die bei dem US-Elektroautobauer offenbar intern „NV9X“ genannt wird und mindestens zwei Modelle hervorbringen soll. Musk hatte im Dezember erwähnt, dass das Produktionssystem für den Kompaktwagen sehr innovativ ausfallen wird. „Es stellt einen großen Schritt nach vorne in der verfügbaren Technologie dar“, so Musk wörtlich.

Neben Texas und Nuevo León nannte der Tesla-Chef in dem Dezember-Interview zudem explizit Berlin als künftigen Produktionsstandort des Kompaktmodells. Das soll er Beobachtern zufolge bereits Anfang November im Rahmen eines erneuten Besuchs des Werks in Grünheide getan haben. Zu Shanghai äußerte sich Musk nicht. Aus China kommen aber bereits Berichte, wonach Tesla sein dortiges Werk für die Fertigung des Kompaktmodells weiter ausbauen will.

Das geplante Kompaktmodell soll für rund 25.000 Dollar verkauft werden. Das sind umgerechnet derzeit knapp unter 23.000 Euro. Laut einer im vergangenen Jahr erschienenen Musk-Biografie soll auf derselben Plattform etwas später auch ein Robotaxi gelauncht werden, das dieselben Montagelinien nutzen soll.

reuters.com