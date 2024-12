Porsche findet Gefallen am Launch von Elektro-Luxusbooten

Nach dem offenen Daycruiser 850 Fantom Air legen Porsche und Frauscher nun die 850 Fantom als klassisches Runabout mit geschlossenem Vordeck und Kajüte nach. Dabei verfügt auch die neue Version über den Hinterachsmotor des Macan Turbo – sprich die stärkste Motor-Variante, die die elektrische Macan-Baureihe aktuell hergibt. Zu dem E-Antrieb zählen unter anderem die Hochvoltbatterie mit einer Gesamtkapazität von 100 kWh, eine permanenterregte Synchron-Elektromaschine mit einer auf 400 kW begrenzten Leistung und die dazugehörige Leistungselektronik.

Für das 8,67 Meter lange und 2,49 Meter breite E-Boot auf Basis der Frauscher 858 Fantom Air geben die Partner eine Reichweite von circa 100 km bei „langsamer Fahrt“ an. Bei „Cruising Speed“ (41 km/h bzw. 22 Knoten) reduziert sich die Reichweite auf etwa 45 Kilometer. Dank der 800-Volt-Technik kann das E-Boot aber an DC-Schnellladestationen mit rund 270 kW aufgeladen werden. Serienmäßig an Bord ist dazu ein 11-kW-AC-Lader.

Die neue 850 Fantom bietet Porsche zufolge Platz für bis zu sieben Passagiere. Das Modell soll im Januar 2025 auf der „Boot Düsseldorf“ Weltpremiere feiern. Geplant ist zunächst eine auf 25 Einheiten limitierte First Edition. Gebaut wird das Sportboot in der Frauscher Bootswerft im österreichischen Ohlsdorf. Frauscher übernimmt zudem die komplette Vertriebslogistik sowie das After Sales-Management.



newsroom.porsche.com