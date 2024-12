VinFast will Produktion in Vietnam verdoppeln

Die neue Fabrik in der Provinz Ha Tinh wird hauptsächlich die Modelle VF 3 und VF 5 sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export produzieren, wie das Unternehmen angibt. Die Grundsteinlegung in Ha Tinh ist bereits erfolgt. Bemerkenswert ist das Tempo, in dem die Fabrik gebaut werden soll: Der Betrieb soll im Juli 2025 aufgenommen werden. Beim Bau kann VinFast auf vorhandene Strukturen zurückgreifen: In dem Komplex wird bereits das Batteriewerk des Unternehmens gebaut.

Wie viel VinFast in die zweite Fahrzeugfabrik investiert, ist nicht bekannt. Mit einer Kapazität von 300.000 Einheiten ist das neue Werk in der ersten Phase so groß wie die bestehende Anlage in Haiphong. In einer zweiten Phase soll die neue Fabrik auf bis zu 600.000 Autos pro Jahr erweitert werden können, im Endausbau sollen bis zu 15.000 Arbeitsplätze entstehen. Bis wann VinFast diese Größe anstrebt, wird nicht genannt.

Begründet wird der Bau mit der steigenden Nachfrage nach den kleinen und mittelgroßen Modellen. „Die Nachfrage auf den internationalen Märkten wächst rasant, daher wird der Bau einer zusätzlichen Fabrik für Elektroautos … eine solide Grundlage für eine wichtige und explosive Entwicklungsphase schaffen, die vor VinFast liegt“, sagte Nguyen Viet Quang, stellvertretender Vorsitzender und CEO von VinFasts Muttergesellschaft Vingroup, bei der Zeremonie.

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass VinFast das bestehende Werk Haiphong derzeit noch nicht annähernd auslastet. Die Produktionskapazität liegt dort bei den erwähnten 300.000 Fahrzeugen pro Jahr. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat VinFast aber laut Reuters weltweit weniger als 44.773 Autos ausgeliefert, das Ziel für das Gesamtjahr sind 80.000 Fahrzeuge.

VinFast ist mit großen Ambitionen und vollmundigen Ankündigungen in die eMobility-Welt gestartet und hatte Anfang 2022 gleich fünf E-Auto-Modelle vorgestellt. Doch bisher läuft der Verkauf eher schleppend, im Gesamtjahr 2023 wurden weniger als 35.000 E-Autos abgesetzt. 2024 läuft es zwar besser, das Jahresziel (ursprünglich waren sogar 100.000 Autos das Ziel) dürfte aber wieder nicht erreicht werden. Die angekündigte US-Fabrik verzögert sich von 2025 auf 2028, stattdessen peilt VinFast zusätzlich Fabriken in Indien und Indonesien an.

In Deutschland ist seit der vergangenen Woche auch der VinFast VF 6 bestellbar, das Kompaktmodell startet bei 34.990 Euro. Einige Exemplare des größeren VF 8 sind hierzulande bereits unterwegs, größere Stückzahlen wird aber wohl erst der VF 6 bringen.

reuters.com, vietnam.vn