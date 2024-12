Archer will Flugtaxi-Flüge zusammen mit Abu Dhabi kommerzialisieren

Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in den VAE und Abu Dhabi zu formalisieren, um den Start des ersten kommerziellen Flugs eines eVTOL in die Wege zu leiten, also eines vertikal startenden und landenden Elektroflugzeugs. Archer Aviation soll durch die Vereinbarung der erste Hersteller von eVTOL in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) werden und als erster den kommerziellen Flugtaxibetrieb im Emirat aufnehmen.

Das Abu Dhabi Investment Office, einer der Hauptunterzeichner der Vereinbarung, wird die Koordinierung zwischen den Einrichtungen in Abu Dhabi zur Vorbereitung der Aufnahme des kommerziellen Betriebs erleichtern. Mit an Bord sind zudem die Flughäfen von Abu Dhabi (AD Airports), der Charterfluganbieter Falcon Aviation Services, Etihad Aviation Training, die Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde (GCAA), Global Air Navigation Services (GANS), Global Aerospace Logistics (GAL) und das Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility).

Badr Al-Olama, Generaldirektor des Abu Dhabi Investment Office (ADIO), sagte: „Wir freuen uns, dass führende Mitglieder des Luftfahrtsektors von Abu Dhabi mit Archer zusammenarbeiten, um die Einführung von Lufttaxis im Emirat zu unterstützen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen von Abu Dhabis Smart and Autonomous Systems Council, intelligente und fortschrittliche Mobilitätslösungen zu beschleunigen und die Position des Emirats als globaler Marktführer für intelligente und autonome Fortbewegungsmittel weiter zu festigen.“

Elena Sorlini, Managing Director und Chief Executive Officer der Flughäfen von Abu Dhabi, sagte: „Wir sind stolz darauf, diese bahnbrechende Zusammenarbeit zu unterstützen, die einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltige urbane Mobilität in Abu Dhabi darstellt. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Innovation und positioniert das Emirat als weltweit führendes Land im Bereich der Verkehrsmittel der nächsten Generation, um eine nahtlose Konnektivität für zukünftige Passagiere zu gewährleisten.“

Nikhil Goel, Chief Commercial Officer von Archer Aviation, betonte die Bedeutung des Konsortiums: „Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Eckpfeiler für die Zukunft von Archer, und diese Partnerschaften sind der Schlüssel zur Verwirklichung dieser Zukunft. Die umfassende Unterstützung durch unsere Partner in Kombination mit Abu Dhabis zukunftsorientiertem Ansatz für den Transport der nächsten Generation schafft ein ideales Umfeld für den Start von Midnight.“

Laut einer Investorenmitteilung aus dem November peilt Archer an, den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten im 4. Quartal 2025 aufzunehmen. Unterdessen hat der deutsche Archer-Konkurrent Lilium in diesem Sommer eine Bestellung von 50 E-Flugtaxis aus dem VAE-Nachbarland Saudi-Arabien erhalten, wobei der Betrieb dort 2026 aufgenommen werden soll. Allerdings saniert sich Lilium gerade durch ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, was den Zeitplan gefährden könnte.

Archers Flugtaxi-Modell Midnight wurde für Flüge mit einer Strecke von ca. 30 bis 80 Kilometern konzipiert. Es soll laut Unternehmen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 240 km/h erreichen. Midnight soll dabei 100-mal leiser als ein Hubschrauber in Reiseflughöhe sein. Das Fluggerät ist für vier Passagiere mit Handgepäck sowie einen Piloten ausgelegt.

Zu den Investoren von Archer zählt Stellantis: Der Automobilkonzern hat schon über 200 Millionen Dollar in Archer gesteckt.

archer.com