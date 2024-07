Saudia bestellt bei Lilium 50 eVTOL mit Option auf 50 weitere Exemplare

Neben den elektrischen VTOLs umfasst die inzwischen verbindlich getroffene Bestellung, wie 2022 angekündigt, auch „einen Zeitplan für Anzahlungen und Vorauszahlungen, einen Zeitplan für künftige Lieferungen, Garantien für die Leistung der Flugzeuge sowie Bestimmungen zu Ersatzteilen, Wartung und Reparaturen“ teilt das bayerische E-Flugtaxi-Startup mit. Ferner beabsichtigen beide Parteien, eine umfassende „Lilium POWER-ON“-Vereinbarung zu unterzeichnen. Ein Auftragswert wurde jedoch nicht genannt.

Saudi-Arabiens Fluggesellschaft rechnet damit, die ersten vertikal startenden und landenden Flugzeuge im Jahr 2026 zu erhalten, wobei der Betrieb von Saudia Private, einer Tochtergesellschaft der Saudia Group, verwaltet und geleitet werden soll. Vor der Kommerzialisierung will die Gruppe den Zertifizierungsprozess von Lilium bei der General Authority of Civil Aviation (GACA), der saudi-arabischen Luftfahrtbehörde, strategisch unterstützen.

Der Kaufvertrag mit der Saudia Group ist die jüngste Ergänzung der bereits bestehenden Auftragsliste von Lilium, die mittlerweile 106 feste Bestellungen und Reservierungen für den Lilium Jet, Optionen auf 76 weitere Exemplare sowie rund 600 Flugzeuge unter Memorandum of Understanding umfasst.

Bevor die ersten Kundenlieferungen im Jahr 2026 beginnen können, hat Lilium jedoch noch einen weiten Weg vor sich. Derzeit baut Lilium die ersten beiden Flugzeuge in seiner Produktionsstätte in Gauting, südlich von München. Das erst eVTOL soll in wenigen Wochen ausschließlich für Bodentests zum Einsatz kommen. Die Bodentests mit dem zweiten Exemplar sollen im Herbst starten. Lilium plant, dieses Modell Anfang 2025 für den ersten bemannten Flug einzusetzen. Das dritte Exemplar, welches dieses Jahr vom Band rollen soll, soll 2025 an der Flugtestkampagne für die Zulassung teilnehmen. Obwohl dieses Jahr somit nur insgesamt drei eVTOLs produziert werden sollen, teilt das Startup mit, dass die aktuelle Verschiebung „keine wesentlichen Auswirkungen“ auf die Kundenlieferungen oder Gesamtkosten haben würde.

Darüber hinaus wollen Lilium und FlightSafety International der EASA und dem BAZL (dem schweizerischen Bundesamt für Zivilluftfahrt, das die EASA bei der Zertifizierung von Ausbildungsprogrammen unterstützt) in Kürze einen Simulator für die Ausbildung der Flugbesatzung vorlegen. Dies soll den Weg für die endgültige Entwicklung der Trainingsgeräte ebnen.

Zusätzlich zu den Zertifizierungsbemühungen baut Lilium seine Support- und Serviceorganisation, Lilium POWER-ON, weiter aus, um eine reibungslose Inbetriebnahme für seine Kunden gewährleisten zu können. Nach Partnerschaften mit der AJW Group für Materialdienstleistungen, mit Dedienne für das Ground Support Equipment und mit StarCharge für die Ladestation konzentriert Lilium POWER-ON seine Bemühungen auf digitale Lösungen.

lilium.com (Saudia), lilium.com (weitere Updates)