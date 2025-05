Archer wird Flugtaxi-Partner der Olympischen Spiele 2028

Olympia und Flugtaxis – da war doch was! Richtig, eigentlich wollte das deutsche Flugtaxi-Startup Volocopter vergangenes Jahr während der Olympischen Spiele in Paris erstmals einen kommerziellen Betrieb anbieten. Doch der ehrgeizige Plan scheiterte aus verschiedenen Gründen. Immerhin konnte während der Spiele dann ein Volocopter zum Demonstrationsflug abheben – aber das war nur ein schwacher Trost.

Nun also wagt der US-Konkurrent Archer einen Anlauf, Flugtaxis während Olympischer Spiele einzusetzen – und da es erst ums Jahr 2028 geht, scheinen die Pläne realistischer. Denn auch wenn das Midnight genannte Flugtaxi von Archer bislang noch nicht im Einsatz ist, so könnte es doch bald losgehen. Noch in diesem Jahr ist der erste reguläre Einsatz mit Passagieren in Abu Dhabi geplant. Zudem haben Archer und United Airlines vor kurzem Pläne für ein Flugtaxi-Netz in New York City vorgestellt, das Passagiere in fünf bis 15 Minuten von Manhattan zu nahe gelegenen Flughäfen transportieren soll.

Musterzulassung fehlt bislang

Um tatsächlich in den Regelbetrieb zu gehen, benötigt das Fluggerät Midnight aber noch die Musterzulassung durch die US-Behörde FAA. Erst wenn diese vorliegt, kann es losgehen – und dafür ist bis Olympia 2028 ja noch etwas Zeit.

Bei Midnight handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes, vertikal starten und landendes Fluggerät (eVTOL) , das von einem Piloten gesteuert wird und bis zu vier Passagiere befördern kann. Sind die Batterien voll, soll die Gesamtreichweite bei 100 Meilen (160 Kilometer) liegen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 Meilen pro Stunde (240 km/h).

Doch was plant Archer konkret zu Olympia 2028? Midnight soll in Los Angeles für den Transport von VIPs, Fans und Stakeholdern eingesetzt werden. Für Start und Landung sollen Vertiports an den wichtigsten Austragungsorten genutzt werden können.

Dabei ist Archer offizieller Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele sowie auch des Teams USA. Das Ziel von Archer ist es, dass Passagiere, egal ob sie in Los Angeles wohnen oder zu Besuch sind, zu einem Start- und Landeort in der Nähe eines wichtigen Austragungsortes gehen können und dann in 10 bis 20 Minuten mit Midnight zu einem Ziel ihrer Wahl innerhalb des Archer-Netzes in Los Angeles fliegen können .

Vertiports an wichtigsten Veranstaltungsorten

Das geplante Netzwerk von Archer in Los Angeles umfasst Vertiports an wichtigen Veranstaltungsorten, die im Mittelpunkt der Olympischen Spiele stehen, darunter das Stadion in Inglewood und das Los Angeles Memorial Coliseum. Darüber hinaus soll das Netzwerk auch wichtige Besucherzentren wie den Los Angeles International Airport, Hollywood, Orange County und Santa Monica umfassen.

„Wir wollen die Art und Weise, wie sich die Menschen in Los Angeles fortbewegen, verändern und ein Vermächtnis hinterlassen, das die Zukunft des Verkehrs in Amerika prägt. Dafür gibt es keinen besseren Zeitpunkt als die LA28 Games“, sagte Adam Goldstein, CEO und Gründer von Archer. „Ich kann es kaum erwarten, die Midnight-Passagiere über Los Angeles fliegen zu sehen, geschmückt mit dem Logo des Team USA, den olympischen Ringen und dem paralympischen Symbol.“

„Bei LA28 bauen wir eine Plattform für ständige Innovation und Kreativität auf, deshalb haben wir uns mit zukunftsorientierten Unternehmen wie Archer zusammengetan“, sagte LA28-Vorsitzender und Präsident Casey Wasserman. „Unsere Vision ist es, das Erlebnis der Olympischen und Paralympischen Spiele grundlegend neu zu gestalten, und diese Partnerschaft stellt eine unglaubliche Gelegenheit dar, etwas noch nie Dagewesenes zu schaffen und das Beste, was Los Angeles zu bieten hat, auf der Weltbühne zu präsentieren.“

