Ascend Elements will Geschäft mit recyceltem Lithiumcarbonat skalieren

Das Li2CO3 will die Firma in seiner Anlage in Covington im US-Bundesstaat Georgia aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien holen. Dabei schweben Ascend Elements zunächst bis zu 3.000 Tonnen Li2CO3 pro Jahr vor. „Derzeit wird recyceltes Li2CO3 nirgendwo in den Vereinigten Staaten in kommerziellem Maßstab hergestellt. Die einzige andere inländische Li2CO3-Quelle stammt aus einem Bergbaubetrieb in Nevada“, teilt das Unternehmen mit. Lithiumcarbonat ist alternativ zu Lithiumhydroxid ein wesentlicher Bestandteil von Batterien.

Laut Eric Gratz, Mitbegründer und CTO von Ascend Elements, erzeugt das Lithium-Rückgewinnungsverfahren seiner Firma im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Bergbau und Solegewinnung ein „bemerkenswert niedriges Niveau an Kohlendioxidemissionen“. Der Prozess erzeuge nur 2,27 kg CO2-Emissionen pro 1 kg erzeugtem Li2CO3, heißt es. Im Vergleich dazu soll der Spodumen-Bergbau etwa 16,7 kg CO2-Emissionen pro 1 kg Li2CO3 und die chilenische Solengewinnung etwa 3,6 kg CO2-Emissionen pro 1 kg Li2CO3 verursachen, so die Firma.

Die Anlage von Ascend Elements in Covington ist seit August 2022 in Betrieb und kommt Unternehmensangaben zufolge auf eine Recycling-Kapazität von bis zu 30.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr. Ascend Elements ist auch in der Lage, aus schwarzer Masse wiederverwendbare Vorläufermaterialien (pCAM) und Kathodenaktivmaterialien (CAM) zu extrahieren. Eine erste Lieferung recyceltes Kathodenmaterial hatte das Unternehmen im Sommer an Freudenberg e-Power Systems ausgehändigt. Bei Freudenberg will das Material für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Batterien validieren.



Die Validierung und der potenzielle Einsatz des Recyclingmaterials in neuen Batterien ist nicht nur aus Sicht der Nachhaltigkeit wünschenswert und ein wichtiger Schritt, sondern auch politisch bedeutsam: Kathodenmaterialien aus recycelten Batteriemetallen können Herstellern von Elektrofahrzeugbatterien dabei helfen, sich für US-Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) zu qualifizieren.



prnewswire.com