USA fördern den Kauf von 2.400 emissionsfreien Bussen und Lkw

Es ist das erste Mal, dass die Behörde im Rahmen ihres „Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program“ Zuschüsse vergibt. Die Auswahl der Antragsteller ist noch nicht abgeschlossen, so die EPA. Sie verteilen sich auf 27 Bundesstaaten, drei Stammesnationen und ein Territorium.

In der Erklärung der EPA werden zwar nicht alle Empfänger genannt, aber es wird erwähnt, dass mehr als 35 Millionen Dollar an die Boston Public Schools gehen, um 125 Schulbusse durch emissionsfreie Busse zu ersetzen und 125 Schnellladestationen „mit fortschrittlichem Lastmanagement und Sharing-Fähigkeit“ zu installieren. Die öffentlichen Schulen von Saint Louis erhalten etwas mehr als zehn Millionen Dollar für den Ersatz von 30 Diesel-Schulbussen durch emissionsfreie Schulbusse.

Insgesamt 60 Millionen Dollar gehen an den North Central Texas Council of Governments (NCTCOG). Letzterer wird Rabatte für den Ersatz von 234 Arbeitsfahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch 234 emissionsfreie Fahrzeuge gewähren und zu einem späteren Zeitpunkt einen Aufruf zur Einreichung von Projekten veröffentlichen. Nach Angaben der EPA werden die meisten der geförderten Fahrzeuge Batterie-elektrisch sein, es geht hierbei vor allem um Kastenwagen, Transporter und Abfallsammelfahrzeuge. Die EPA geht jedoch davon aus, dass sie auch „einige Pilotprojekte für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge“ finanzieren wird.

Das „Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program“ wurde im Rahmen des US Inflation Reduction Act (IRA) ins Leben gerufen. Sein Ziel ist es, die Einführung und den Einsatz von förderfähigen emissionsfreien Fahrzeugen der Klassen 6 und 7 zu beschleunigen. Die EPA-Mittel werden also in erster Linie für den Austausch bestehender schwerer Nutzfahrzeuge der Klassen 6 und 7 mit Verbrennungsmotor gegen förderfähige emissionsfreie Fahrzeuge verwendet. Die Behörde weist jedoch darauf hin, dass die Gelder auch in die Infrastruktur für saubere Fahrzeuge sowie in die Ausbildung von Arbeitskräften für den Einsatz dieser neuen emissionsfreien Technologien investiert werden können.

„Von emissionsfreien Lastkraftwagen bis hin zu sauberen Schulbussen für Kinder fördert die Biden-Harris-Regierung die nächste Generation sauberer Verkehrsmittel, die dazu beitragen werden, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die Städte und Gemeinden unseres Landes gesünder zu machen“, sagte Ali Zaidi, Nationaler Klimaberater des Weißen Hauses. „Zusammen mit unseren Investitionen in emissionsfreie Hafeninfrastrukturen und Frachtkorridore bringt der sektorweite Ansatz der Regierung zur Dekarbonisierung des Verkehrs wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile für Gemeinden in jedem Winkel des Landes.“

