VW will Agenturmodell wohl 2026 abschaffen

„Wir sehen im deutschen Markt für die Marke Volkswagen Pkw in der Vollagentur aktuell und auf absehbare Zeit keine wirtschaftlich sinnvolle Alternative zum Eigenhandel“, so Achim Schaible, Deutschlandchef Volkswagen Pkw, in einem Schreiben an die Vertriebspartner, aus dem die „Automobilwoche“ zitiert. 2025 soll es laut Schaible aber noch keine Änderungen geben. Das heißt, dass VW wohl frühestens Anfang 2026 auch bei den Elektroautos zum klassischen Händler-Vertrieb zurückkehrt.

Schaible ist in der VW-Struktur zwar „nur“ für die Marke Volkswagen in Deutschland verantwortlich. Sollte aber die Kernmarke im Heimatland Deutschland den Wechsel beim Vertriebsmodell vollziehen, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen Märkte und Konzernmarken nachziehen. An dem Ende November angekündigten „Überprüfungsprozess“ haben Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Skoda und Audi teilgenommen – und zwar in den Märkten Frankreich, Deutschland, Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Nur bei der Marke Cupra hatte VW schon im November klar gestellt, dass es unabhängig von den anderen Marken beim Agenturmodell bleiben soll – um „weitere Erfahrungen zu sammeln“.

Seine MEB-Modelle verkauft VW seit 2020 über das Agenturmodell. Dabei ist nicht mehr der Händler vor Ort der Vertragspartner des Kunden, sondern nur noch ein „Vermittlungsagent“. Dafür erhält der Händler eine im Vorfeld festgelegte Summe je Fahrzeug, offiziell bestellt der Kunde aber direkt bei VW – der Hersteller will so die Vorteile des Direktvertriebs (z.B. den direkten Kundenkontakt) nutzen, aber gleichzeitig auch das große Händlernetz erhalten.

automobilwoche.de