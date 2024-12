Benteler baut neues Werk für E-Mobilität in den USA

Das Werk im Städtchen Wyoming (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bundesstaat) im Großraum Grand Rapids wird der siebte Standort von Benteler in den USA. Es hat eine Fläche von rund 29.300 Quadratmetern – und kann auf über 40.000 Quadratmeter erweitert werden. Rund 150 Mitarbeitende sollen hier u. a. Batterieträger und weitere Metallkomponenten fertigen. Das Werk wird auch über eine Lackieranlage verfügen, um den Korrosionsschutz und die Haltbarkeit der produzierten Komponenten weiter zu erhöhen.

Laut örtlichen Medienberichten handelt es sich bei dem Standort um ein ehemaliges Stanzwerk von General Motors, das seit 2009 leer steht. Demnach investiert Benteler 105 Millionen US-Dollar in die neue Fabrik. Dabei erhält Benteler vom Bundesstaat Michigan Fördermittel von 1,4 Millionen US-Dollar sowie Steuervergünstigungen. Laut den örtlichen Medien sollen die in dem Benteler-Werk produzierten Batterieträger von Ford in seinem Transporter Ford Transit verwendet werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber nicht.

„Die USA sind einer der wichtigsten Märkte für unser Unternehmen – und unser neues Werk ein weiterer Meilenstein unserer Wachstumsstrategie hier“, sagt Benteler-CEO Ralf Göttel. „Das Investment reiht sich ein in die konsequente Stärkung weiterer Standorte im Land. So haben wir bereits in den Ausbau unseres Modul-Werks in Spartanburg, South Carolina, und die Erweiterung unseres Stahl-/Rohrwerks in Shreveport, Louisiana, investiert.“ Zudem wird das Unternehmen künftig in Jacksonville, Florida, sein autonomes Shuttle-Fahrzeug Holon Mover produzieren.

Steve Bates, EVP Cluster North America bei Benteler Automotive Components, ergänzt: „Michigan ist das Herzstück der US-Automotive-Aktivitäten von Benteler. Neben unserem Hauptsitz in Auburn Hills betreiben wir bereits seit 1985 ein weiteres Werk in Grand Rapids. Das heutige Investment ist ein weiteres klares Bekenntnis zur Region. Unser Dank gilt allen Partnern, Kunden und weiteren Stakeholdern, die uns dabei unterstützen, unsere Aktivitäten hier zu erweitern.“

