Bis 2030 möchte die EnBW bundesweit mehr als 20.000 Schnellladepunkte betreiben, in den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Standorte in Betrieb genommen. Wo stehen Sie Ende 2024 auf dem Weg zu diesem Ziel?

Insgesamt entwickelt sich das bundesweite Ladenetz sehr positiv. Gemessen an der zeitlichen Auslastung kann die Ladeinfrastruktur in Deutschland sechsmal mehr E-Autos versorgen – das Land ist das Gegenteil einer „Ladewüste“.

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wir als Betreiber des größten Schnellladenetzes Deutschlands. Unser Ausbauziel für das zweite Halbjahr 2024 haben wir frühzeitig erreicht und betreiben nun als erstes Unternehmen hierzulande über 6.000 öffentliche Schnellladepunkte. Damit sind weiterhin die Nummer 1 auf dem deutschen Markt. Auch in den kommenden Jahren wollen wir das Ausbautempo hoch halten – wofür wir sehr gut aufgestellt sind.

Mit unserer Strategie folgen wir den Bedürfnissen von Kundinnen und errichten unsere Schnelllademöglichkeiten dort, wo sie sich ohnehin aufhalten. So können sie das Laden bequem in ihren Alltag integrieren. Daher investieren wir auch in Zukunft in ein verlässliches und engmaschiges Schnellladenetz, das allen Autofahrerinnen in Deutschland zur Verfügung steht.