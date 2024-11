EnBW weitet Lade-Partnerschaft mit Rewe aus

Die 2021 geschlossene Vereinbarung sah den Bau von „mehreren Hundert“ gemeinsamen Schnellladestandorten vor. Bei dem neuen Deal gibt es jetzt also mit (in Summe) 1.000 Märkten eine konkrete Zahl. Der erste Standort aus der Kooperation ging im Oktober 2022 in Betrieb, im November 2023 wurde die Marke von 100 Standorten bei Rewe und Penny erreicht. Inzwischen sind es laut aktuellen Angaben rund 300 Filialen mit EnBW-Ladesäulen, 200 weitere sind im Bau. Sprich: Diese Zahl soll bis 2030 verdoppelt werden.

Was überrascht: Die EnBW kündigt an, „Rewe- und Penny-Märkte mit hochmodernen Schnellladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt“ auszustatten. Das war bei der ursprünglichen Vereinbarung 2021 noch der Stand der Technik, inzwischen liefert EnBW-Hauptlieferant Alpitronic den Hypercharger HYC300 gar nicht mehr aus – sondern nur den neueren HYC400 mit bis zu 400 kW. Die EnBW setzt den neuen Ladesäulen-Typ an anderen Standorten (vorrangig im Fernverkehr) bereits ein.

„Unsere Kooperation mit der Rewe Group leistet einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität in Deutschland“, sagt Dirk Güsewell, der im EnBW-Vorstand für den Bereich E-Mobilität verantwortlich ist. „Wir arbeiten branchenübergreifend an einfachen Ladelösungen für Kund*innen im ganzen Land und damit an der CO2-Reduzierung im Verkehrssektor. Gemeinsam ermöglichen wir es allen Menschen in Deutschland, ihr E-Auto im Alltag laden zu können. Dieses Engagement unterstreicht die Erweiterung unserer bisherigen Zusammenarbeit.“

Telerik Schischmanow, Rewe-Vorstand, ergänzt: „Der Einzelhandel spielt eine wichtige Rolle für die Mobilitätswende. Mit unserem Partner EnBW treiben wir die nachhaltige Mobilität weiter voran – und das auf den Parkplätzen unserer Rewe- und Penny-Märkten. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie gestalten wir zudem unser Sortiment grüner und reduzieren Emissionen, um Umwelt und Klima zu schützen.“

Insgesamt wird es bei Rewe und Penny aber mehr Ladepunkte geben als in dieser Kooperation vereinbart wurde. Denn zum einen hat die Rewe-Zentrale 2021 parallel einen Deal mit Shell Recharge geschlossen, um 400 Filialen mit jeweils bis zu sechs DC-Ladepunkten auszustatten. Zudem gibt es Rewe-seitig weitere Kooperationen mit TotalEnergies, Allego, Aral Pulse und auch regionale Partnerschaften, etwa mit Fastned oder Mainova. Und die EnBW hat ihrerseits auch Partnerschaften mit diversen Eigentümern von Handelsimmobilien – in denen sich teilweise auch Rewe-Märkte befinden.

