Toyota erwägt Bau von eigener Elektroautofabrik in Shanghai

Von den Plänen von Toyota für eine eigene Autofabrik in China berichten japanische Medien. Bislang hat es Toyota aber abgelehnt, diese Medienberichte zu kommentieren, so dass unklar ist, ob es tatsächlich zum Bau einer solchen Fertigungsstätte kommt. Aber: Bereits im Sommer hatte Bloomberg bereits über die Pläne zu der Elektroauto-Fabrik von Toyota ohne Joint-Venture-Partner in Shanghai berichtet. Toyota scheint also weiter sehr interessiert an dem Projekt zu sein.

Den Berichten zufolge will Toyota in Shanghai eine Fabrik errichten, in der zunächst ausschließlich Elektroautos der Luxusmarke Lexus hergestellt werden sollen. 2022 hatte Lexus sein erstes Elektromodell namens RZ vorgestellt, ein SUV mit technischer Verwandtschaft zum Toyota bZ4X. Ende 2023 präsentierte Lexus zudem zwei elektrische Concept Cars namens LF-ZC und LF-ZL. Aktuell werden fast alle Lexus-Fahrzeuge in Japan hergestellt, entsprechend werden die in China erhältlichen Lexus-Modelle aus Japan importiert.

Dass Toyota den Bau einer eigenen Fabrik in China prüft, wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen: In den vergangenen Jahrzehnten benötigten ausländische Firmen stets einen chinesischen Joint-Venture-Partner, um in China eine Fabrik zu errichten. Toyota tat dies in zwei separaten Joint Ventures zusammen mit FAW und GAC, aus denen zuletzt die Elektromodelle bZ3C und bZ3X hervorgingen. Im Zuge der Deregulierung ist es ausländischen Autoherstellern aber mittlerweile möglich, eigene Elektroautofabriken in China zu betreiben, wie es Tesla bereits vormacht.

japantimes.co.jp