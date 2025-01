CES: Aptera präsentiert serienreifes Solardreirad

Bei dem Ausstellungsstück handelt es sich aber um kein neues Modell: Aptera stellte die Lauch Edition seines Solar-Elektrofahrzeugs (sEV) erstmals im Januar 2023 vor und kündigte an, dass die Produktion noch im selben Jahr anlaufen würde. Das Startup hatte jedoch nicht genug Geld, um seinen Zeitplan einzuhalten. Ein Jahr später gab das Unternehmen bekannt, dass es 33 Millionen Dollar aufgebracht hatte und bereit war, mit der Produktion zu beginnen. Das solarbetriebene Dreirad aus Kalifornien ist jedoch noch nicht auf die Straße gekommen.

Jetzt teilt Aptera mit, dass es insgesamt 135 Millionen Dollar durch Eigenkapitalfinanzierung erhalten hat und „seinen Weg zur Serienproduktion beschleunigen und eine Zukunft liefern wird, in der jede Fahrt von der Sonne angetrieben wird.“ Es wird jedoch nicht erwähnt, wann die Produktion beginnen soll oder wann die ersten Einheiten an Kunden ausgeliefert werden. Es bleibt also weiter offen, wann die „serienreife“ Version tatsächlich zum Serienmodell wird.

Das Interesse an dem kleinen sEV scheint groß zu sein. Aptera berichtet, dass es „fast 50.000 Reservierungen mit einem potenziellen Umsatz von über 1,7 Milliarden Dollar“ erhalten hat. Im März 2023 kündigte Aptera eine Vorbestellung für 101 seiner solarbetriebenen Elektroautos von SustainabilitySooner an. Das Geschäft hat einen Wert von 3,35 Millionen Dollar.

Im vergangenen Jahr expandierte Aptera auch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wo das Unternehmen eine limitierte Produktionsversion namens „Union (oder Etihad) Edition“ anbietet. Die Auslieferungen dort sind für 2026 geplant.

Doch zurück nach Las Vegas: Laut der aktuellen Pressemitteilung scheint es keine technischen Änderungen zwischen der vor zwei Jahren vorgestellten Launch Edition und der jetzt in Nevada gezeigten serienreifen Version zu geben. Der sEV hat eine Reichweite von bis zu 400 Meilen (643 Kilometer) und kann über die integrierten Solarzellen bis zu 40 Meilen Reichweite pro Tag aufladen. In „sonnigen Klimazonen“ soll das Auto mehr als 10.000 Meilen pro Jahr allein mit Sonnenenergie zurücklegen können, so Aptera.

Das Auto verfügt über vier Solarpaneele, die „strategisch auf der Motorhaube, dem Armaturenbrett, dem Dach und der Heckklappe des Fahrzeugs platziert sind“. Das Fahrzeug ist leicht und besteht aus einer Kohlefaser-Sheet Molding Compound (CF-SMC). Die Radmotoren stammen von Elaphe, während die Batteriezellen von Eve Energy bezogen werden.

„Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Moment nicht nur für Aptera, sondern auch für die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs“, sagt Chris Anthony, Co-CEO von Aptera Motors. „Dieses Fahrzeug verkörpert jahrelange Innovation und das unermüdliche Streben nach energieeffizienter Mobilität. Die CES ist die perfekte Bühne, um unsere Vision zu präsentieren und die Welt einzuladen, sich uns anzuschließen, um eine saubere, solarbetriebene Zukunft zu schaffen.“

