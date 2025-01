Karsan liefert zwölf E-Kleinbusse nach Florenz

Das Dutzend E-Kleinbusse ist Karsan zufolge Teil einer kürzlich gewonnenen

Ausschreibung in Italien. Die knapp sechs Meter langen e-Jests sollen im historischen Zentrum von Florenz zum Einsatz kommen. Okan Baş, CEO von Karsan, kommentiert: „Italien, wo wir seit 2018 unsere Dienste anbieten, schätzt den Komfort von Karsan. Wir bieten unseren Service mit e-JEST, e-ATAK und e-ATA-Modellen in 27 Städten Italiens von Nord bis Süd. Bei den Leistungstests der Florenzer Ausschreibung wurde e-JEST sehr geschätzt und erhielt die volle Punktzahl.“

Karsan war erst im November nach Großbritannien expandiert und erklärte zu diesem Zeitpunkt, bereits 700 Elektro-Kleinbusse des Typs e-Jest in Ländern auf dem europäischen Festland und in Nordamerika abgesetzt zu haben. Italien ist mit 250 Einheiten also einer von Karsans Hauptmärkten.

Der e-Jest verfügt in der Standard-Konfiguration über einen 135 kW starken Antrieb mit bis zu 290 Nm Drehmoment. Das Sechs-Meter-Modell gibt es mit 88 kWh Batteriekapazität, was laut Karsan für bis zu 210 Kilometer Reichweite sorgt. Geladen werden kann der Akku mit 80 kW DC oder mit bis zu 22 kW AC. Die genauen Abmessungen des Busses betragen 5,85 x 2 x 2,8 Meter.



