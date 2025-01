Volvo-Tochter Nova Bus bekommt Auftrag über 80 Elektrobusse

Die Regional Municipality of York hat sich für das Modell LFSe+ entschieden, wobei dieses Kürzel für Low Floor Series Electric Plus steht. Es handelt sich also um ein Niederflurmodell, das elektrisch angetrieben wird. Die Elektrobusse sind 12,19 Meter lang, 2,59 Meter breit und 3,30 Meter hoch. Er wurde auf der bestehenden LFS-Plattform von Nova Bus aufgebaut und repräsentiert somit die E-Version eines Busses, mit dem mehrere Verkehrsbetriebe in Kanada seit vielen Jahren vertraut sind.

Die genaue Konfiguration, die die Regional Municipality of York bestellt hat, ist noch nicht bekannt. Nova Bus schreibt, dass die LFSe+-Busse mit zwei Ladeoptionen ausgestattet sind: Sie können sowohl über einen Stromabnehmer als auch per Stecker aufgeladen werden. Dadurch will der Hersteller eine vollständige Anpassungsfähigkeit an die vorhandene Ladeinfrastruktur gewährleisten und eine effiziente Routenplanung ermöglichen. Das modulare Batteriedesign ermöglicht die Speicherung von bis zu 564 kWh Energie an Bord.

Die Auslieferung der Busse, die im Werk von Nova Bus in Saint-Eustache in der Provinz Québec hergestellt werden, soll im Jahr 2026 beginnen. „Wir freuen uns sehr über den Auftrag, denn er beweist nicht nur unsere Kompetenz in der Herstellung von Elektrobussen, sondern stärkt auch unsere Position als führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr. Bei der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs eine Vorreiterrolle einzunehmen, ist eine Verpflichtung, die wir sehr ernst nehmen, und dieser neue Auftrag ist ein starker Beweis dafür“, sagte Paul Le Houillier, Präsident von Nova Bus.

Die Region York, in der über 1,1 Millionen Menschen leben, hat bereits 14 Elektrobusse in Betrieb und will auch weiterhin Elektrobusse anschaffen, um ihr Ziel zu erreichen, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen. Eines der Teilziele dafür ist es, bis 2050 eine vollständig elektrische Busflotte zu haben, die dann aus voraussichtlich 194 Elektrobussen bestehen soll. Für die Anschaffung von Elektrobussen und der zugehörigen Infrastruktur hat York Region Transit vergangenen September 76 Millionen kanadische Dollar (rund 50 Millionen Dollar) aus dem kanadischen Zero Emission Transit Fund bewilligt bekommen. Diese Finanzierung ergänzt den Beitrag der Canada Infrastructure Bank in Höhe von 136 Millionen kanadischen Dollar (rund 90 Millionen Euro) und der Investition der Region York in Höhe von 177 Millionen kanadischen Dollar (rund 120 Millionen Euro).

Das Modell LFSe+ von Nova Bus ist überaus erfolgreich: 2023 gaben zehn ÖPNV-Betreiber der kanadischen Provinz Quebec eine Sammelbestellung über 1.229 Elektrobusse dieses Typs ab, wobei davon 339 Busse fix bestellt wurden und die restlichen 890 als Option. 2024 folgte unter anderem eine Bestellung des kanadischen Transportanbieters OC Transpo über 51 Elektrobusse.

