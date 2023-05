Volvo-Tochter Nova Bus erhält Großauftrag aus Kanada

Die nordamerikanische Volvo-Tochter Nova Bus hat eine Sammelbestellung zur Lieferung von bis zu 1.229 Batterie-elektrischen Bussen an zehn ÖPNV-Betreiber in der kanadischen Provinz Quebec erhalten. Die Fahrzeuge sollen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgeliefert werden.

Der Auftrag umfasst zunächst 339 Exemplare des elektrischen Zwölf-Meter-Busses LFSe+ sowie Optionen für weitere 890 E-Busse. Die Beschaffung wird von Kanadas Regierung mit 780 Millionen kanadischen Dollar sowie von der Provinzregierung von Quebec mit weiteren 1,1 Milliarden Dollar bezuschusst – das sind in Summe umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro.

Der 40 Fuß lange LFSe+ nutzt die bekannte Edelstahl-Struktur des Modells LFS, die überarbeitete Elektro-Version kann mit Batterien von bis zu 564 kWh ausgestattet werden. Geladen wird die Batterie per Kabel im Depot oder unterwegs über einen Pantografen. Im Vergleich zum LFSe nutzt der LFSe+ einen anderen Elektroantrieb mit ZF-Achsen und bietet eine etwas höhere Fahrgast-Kapazität.

Für welche Batterie-Option sich die ÖPNV-Betreiber entschieden haben oder ob alle Fahrzeuge gleich konfiguriert sind, geht aus der Mitteilung von Nova Bus nicht hervor. Die LFSe+-Rahmen für diesen Auftrag werden in Saint-François-du-Lac gebaut und die Busse werden im Werk Saint-Eustache in Québec montiert.

- ANZEIGE -

Der Plan der Regierung von Quebec sieht vor, dass ÖPNV-Unternehmen in der Provinz ab 2025 nur noch E-Busse kaufen. Bis zum Jahr 2030 sollen 55 Prozent der Stadtbusse, 65 Prozent der Schulbusse, 40 Prozent der Taxis und 35 Prozent der Privat-Pkw elektrisch fahren. Die Regierung Quebecs selbst will bis 2030 sämtliche ihrer Pkw, SUV, Transporter und Minivans sowie 25 Prozent ihrer Lkw auf E-Antriebe umstellen.

Doch auch in anderen Provinzen Kanadas gab es zuletzt große Beschaffungsprojekte rund um Elektrobusse. Toronto in British Columbia will 340 E-Busse beschaffen. Calgary (Alberta) plant fast 300 E-Busse in vier Jahren und in Ottawa (Ontario) sollen bis zu 350 E-Busse beschafft werden – bei allen drei Beispielen handelt es sich aber nur um einzelne Städte, nicht um eine aggregierte Sammelbestellung wie in Quebec.

novabus.com