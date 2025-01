Griechenland verlängert Gratis-Parken für E-Autos bis Ende 2026

Wie das griechische Ministerium für Infrastruktur und Verkehr am 23. Januar mitteilte, können Fahrer von Elektroautos ab sofort eine neue Befreiung von Parkgebühren auf kommunalen Parkplätzen beantragen. Ausgenommen davon sind privat bewirtschaftete Parkflächen.

Die Maßnahme zum kostenlosen Parken gilt nicht nur für vollelektrische Fahrzeuge, sondern auch für emissionsarme Fahrzeuge, die maximal einen CO2-Ausstoß von 50 g/km haben dürfen. Die Regelung gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2026, könnte aber womöglich erneut verlängert werden.

Die Befreiung von den Parkgebühren kann online auf der Website der griechischen Regierung beantragt werden. Wird der Antrag bewilligt, so erhält der jeweilige Antragsteller eine kostenlose Parkplakette.

Die griechische Regierung hatte im Jahr 2020 ein größeres Paket zur Förderung der Elektromobilität verabschiedet. Dazu zählte eine E-Auto-Kaufprämie von bis zu 15 Prozent des Anschaffungspreises, der Bau von Ladestationen sowie Gratis-Parken für Elektroautos. Das Griechenland voll hinter der Elektromobilität steht, geriet allerdings 2024 in Zweifel, als das Ministerium für Schifffahrt eine Verordnung erließ, wonach E-Autos auf Fähren nur mit maximal 40 Prozent Akkustand transportiert werden dürfen – angeblich aus Sicherheitsgründen. Der ADAC zweifelte den Sinn dieser Maßnahme daraufhin an.

Gratis-Parken zur Förderung der Elektromobilität ist eine Maßnahme, die es nicht nur in Griechenland gibt. So können E-Auto-Fahrer in verschiedenen deutschen Städten kostenlos parken, in München gilt dies zum Beispiel für zwei Stunden. Ab April soll die Regelung in ganz Bayern gelten, und zwar für drei Stunden. Damit ist Bayern das erste Bundesland, das eine solche Regelung flächendeckend einführt.

yme.gr (Griechisch), ekathimerini.com