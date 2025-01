Model Y Juniper startet heute auch in Nordamerika

Während in Europa die Launch Series nur mit den 20-Zoll-Felgen namens Helix 2.0 und in den Lackierungen Solid Black und Quicksilver bestellbar ist, werden in Nordamerika zum Start vier Farben und zwei Felgen-Optionen angeboten. Neben den 20-Zöllern werden dort auch die neuen 19-Zoll-Felgen (im Konfigurator als „Crossflow Wheels“ bezeichnet) angeboten. Tesla spricht bei diesen Felgen von den „einem der effizientesten Räder, das Tesla je entwickelt hat“.

Was auffällig ist: Die Farb- und Felgen-Optionen sind bei der Launch Edition in den USA ohne Aufpreis wählbar. Die 20-Zöller kosten also gleich viel wie die 19-Zoll-Standard-Felge, bisher waren das 2.000 Dollar Unterschied. Und auch für die Lackfarben werden keine Zusatz-Kosten berechnet. In den USA ist Stealth Grey sie kostenfreie Standard-Farbe, Pearl White Multi-Coat (in Europa die Standard-Farbe) kostet in den USA sonst 1.000 Dollar mehr, Ultra Red und Quicksilver sogar 2.000 Dollar. Auch bei der Innenraumfarbe (Weiß kostet sonst 1.000 Dollar mehr) fallen in der Launch Series keine extra Kosten an. Selbst das „Full-Self-Driving“, das sonst 8.000 Dollar mehr kostet, ist hier inkludiert.

Das ist ein Unterschied zu Europa: Hierzulande gibt es wie erwähnt nur zwei Lackfarben und keine Wahl bei den Felgen. Auch der weiße Innenraum ist bei der Launch Series des Model Y nicht verfügbar, dafür ist die Anhängerkupplung (weiterhin 1.600 Kilogramm) ab Werk verbaut – sonst hat diese 1.350 Euro Aufpreis gekostet. Die Autopilot-Funktionspakete müssen in Europa aber auch in der Launch Series extra bestellt und bezahlt werden – 3.800 Euro für den Enhanced Autopilot, 7.500 Euro für das „Volle Potenzial für autonomes Fahren“, wie die Funktion in Deutschland heißt.

Die Preisdifferenz fällt angesichts der inkludierten Features wie dem teuren Full-Self Driving höher aus als die 6.000 Euro in Europa. Das „alte“ Model Y Long Range AWD kann weiterhin ab 34.490 US-Dollar bestellt werden – also 12.000 Dollar weniger als die Launch Series des überarbeiteten Modells.

Solche Unterschiede überraschen bei Tesla nicht, schließlich werden die Exemplare des Model Y für Asien, Europa und Nordamerika in unterschiedlichen Fabriken auf dem jeweiligen Kontinent gebaut. Auch bisher gab es leichte Unterschiede im Angebot, etwa bei den Lackfarben, die die Anlagen in den Fabriken verarbeiten können. In der Giga Berlin in brandenburgischen Grünheide wird als Rot-Ton etwa Midnight Cherry Red lackiert – und nicht Ultra Red wie in den USA.

Der Vollständigkeit halber kurz noch die US-Specs des Model Y Juniper. Für das Long-Range-Modell mit den 19-Zöllern gibt Tesla 320 Meilen Reichweite an, mit den 20-Zöllern 303 Meilen. Von 0 auf 60 mph (entspricht etwa 96 km/h) kann das Fahrzeug in 4,1 Sekunden beschleunigen, in Europa werden 4,3 Sekunden auf 100 km/h angegeben. Auch in den USA macht Tesla keine genaueren Angaben zu Leistung und Batterie als in Europa. Die Ladeleistung wird ebenfalls nur mit 250 kW in der Spitze angegeben, es wird aber keine Ladezeit für das Fenster von zehn auf 80 Prozent genannt. Es heißt nur, dass man in 15 Minuten bis zu 154 Meilen Reichweite nachladen könne.

In Kanada ist die Launch Series ab 84.990 kanadischen Dollar bestellbar, das „alte“ Model Y mit diesem Antrieb kostet 20.000 CAD weniger. Allerdings handelt es sich auch in Kanada um eine Vollausstattung in der Launch Series. Bald könnte der Preisunterschied in Kanada aber sinken: Tesla wird die Preise für alle seine Fahrzeuge in Kanada ab dem 1. Februar anheben, wie auf der kanadischen Website zu lesen ist. Die Preise für das Model 3 steigen um bis zu 9.000 CAD. Bei den Model Y-Varianten werden die Preise um bis zu 4.000 CAD steigen, während alle Versionen des Model S und X um 4.000 CAD teurer werden, heißt es auf der Website. Einen Grund für die Preiserhöhung nannte Tesla nicht.

tesla.com (US-Specs), tesla.com (US-Konfigurator), tesla.com (Kanada-Konfigurator)