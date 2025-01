VW macht ID.3 per Sonderleasing günstiger als den Golf

Dabei handelt es sich um den ID.3 und ID.3 Pro S, also die beiden mittleren Varianten des kompakten MEB-Modells. Den ID.3 Pro gibt es ab 249 Euro im Monat, das Sondermodell GOAL ab 279 Euro. Für den ID.3 Pro S mit größerem Akku werden mindestens 299 Euro pro Monat fällig, bei diesem Antrieb liegt der Aufschlag für das GOAL-Sondermodell nur bei 20 Euro, es sind also 319 Euro im Monat. Der Aktionszeitraum beginnt am 27. Januar und endet am 10. Februar 2025.

Dabei handelt es sich um „unverbindliche Leasingratenbeispeiel für Privatkunden“, die VW in seiner Mitteilung nennt. Die Eckdaten sind in diesem Fall 48 Monate Laufzeit, 10.000 Kilometer pro Jahr und eine einmalige Sonderzahlung von 890 Euro – also in Höhe der Auslieferungskosten. Mit anderen Laufzeiten und Laufleistungen können die Monatsraten natürlich abweichen. Und: Andere Händler bzw. Leasinganbieter inserieren den ID.3 zu günstigeren Leasingraten als VWFS.

Dennoch hat das Angebot von VWFS eine Signalwirkung: VW bietet im Rahmen der Aktion den ID.3 deutlich günstiger an als den Golf. Mit den gleichen Eckdaten gibt der Leasing-Kalkulator von VW für einen Golf VIII1.5 TSI mit 85 kW und Sechs-Gang-Schaltgetriebe in der GOAL-Sonderausstattung eine Rate von 404 Euro pro Monat an. Für den Plug-in-Hybrid 1.5 eHybrid werden sogar 621 Euro pro Monat fällig.

Der ID.3 Pro verfügt über einen Akku mit 59 kWh nutzbarem Energiegehalt (63 kWh brutto) für 434 Kilometer WLTP-Reichweite. Je nach Markt leistet der „alte“ Elektromotor APP310 150 oder 170 kW und 310 Nm Drehmoment. Der ID.3 Pro S hat den 77-kWh-Akku für bis zu 559 Kilometer nach WLTP, hier beträgt die Leistung 170 kW. Den neueren 79-kWh-Akku und den 210 kW starken Motor APP550 gibt es im ID.3 erst in der GTX-Version – diese ist aber genauso wenig Teil der Leasing-Aktion wie das Basismodel ID.3 Pure mit 52 kWh und 125 kW Leistung.

ID.3 Pure ID.3 Pro ID.3 Pro S ID.3 GTX ID.3 GTX Performance Antrieb RWD RWD RWD RWD RWD Leistung 125 kW 150/170 kW 170 kW 210 kW 240 kW Drehmoment 310 Nm 310 Nm 310 Nm 545 Nm 545 Nm Beschleunigung 8,2 s 7,3 s 7,1 s 5,9 s 5,7 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h 200 km/h WLTP–Reichweite 388 km 434 km 559 km 604 km 601 km Batteriekapazität 52 kWh 59 kWh 77 kWh 79 kWh 79 kWh Ladeleistung DC 145 kW 165 kW 175 kW 185 kW 185 kW Ladezeit DC 10-80% 25 min 24 min 26 min 26 min 26 min Preis* 33.300 Euro 39.995 Euro 47.595 Euro 50.795 Euro 52.295 Euro *Listenpreise, derzeit gibt es noch eine VW-eigene Rabattaktion von 3.570 Euro Nachlass



„Mit den meisten Zulassungen an vollelektrischen Fahrzeugen in Deutschland war Volkswagen in 2024 Spitzenreiter bei der E-Mobilität“, sagt Achim Schaible, Vorsitzender und Sprecher Volkswagen Deutschland. „Das zeigt: Die Marke und unsere E-Autos überzeugen die Kundinnen und Kunden. Mit der neuen Leasingaktion für den ID.3, unser Einstiegsmodell, wollen wir noch mehr Menschen vom Umstieg auf elektrische Volkswagen begeistern.“

Verena Roth, Geschäftsführerin Vertrieb der Volkswagen Leasing GmbH, ergänzt: „Leasing hat sich mittlerweile zur Beschaffungsform Nummer eins für Elektrofahrzeuge der Marken des Volkswagen Konzerns entwickelt. Kunden müssen sich dabei keine Gedanken über die nächsten Technologiesprünge oder die Vermarktung der Fahrzeuge machen. Durch unsere aktuelle Leasingaktion für den ID.3 erleichtern wir unseren Kunden den Einstieg in die Elektromobilität.“

volkswagen-newsroom.com