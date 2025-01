Aerovolt und H55 kooperieren bei elektrischer Luftfahrt

Neben dem geplanten Ausbau der Ladenetzwerke sowie der Standardisierung der Ladesoftware unter Verwendung des Aerovolt-eigenen Luftfahrtmanagementsystems Squadron wollen die Partner die ersten rein elektrischen End-to-End-Schulungsprogramme für Privatpilotenlizenzen, einschließlich Ladeinfrastruktur, auf regionalen und lokalen Flughäfen einführen.

Martin Larose, CEO von H55, sagte: „Die elektrische Luftfahrt ist nicht länger ein Konzept, sondern Realität. Indem wir uns mit Aerovolt zusammentun, gehen wir zwei der größten Herausforderungen an: eine skalierbare Ladeinfrastruktur und eine zugängliche Pilotenausbildung. Gemeinsam legen wir den Grundstein für eine grünere und nachhaltigere Luftfahrtindustrie, nicht nur in Europa, sondern weltweit.“

„Aerovolt setzt sich dafür ein, die elektrische Luftfahrt zu einer realisierbaren, alltäglichen Realität zu machen. Durch den Einsatz von durch H55 betriebenen Flugzeugen des Typs B23 Energic und deren Integration in unser Netzwerk zeigen wir die Zukunft der Pilotenausbildung und der regionalen Luftfahrt auf. Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als nur um Infrastruktur – es geht darum, die Art und Weise, wie die Welt über nachhaltige Luftfahrt denkt, zu verändern, von der Ausbildung von Piloten bis hin zur Befähigung von Flughäfen und Luftfahrtbehörden“, ergänzte Philip Kingsley-Dobson, Managing Director von Aerovolt.

Bereits 2018 konnte H55 mit einer Finanzierungsrunde auf sich aufmerksam machen, die von der im Silicon Valley ansässigen Risikokapitalfirma NanoDimension unterstützt wurde. 2019 konnte H55 dann ein Elektroflugzeug für einen 90-minütigen Flug in die Luft bringen. 2023 folgte ein Liefervertrag über elektrische Antriebe für das Flugzeug mit Equipmake. Im vergangenen Jahr konnte H55 in einer Serie-C-Finanzierungsrunde dann 65 Millionen Schweizer Franken von Investoren einwerben.

Aerovolt blickt auf eine nicht ganz so lange Geschichte zurück. Es wurde 2023 gegründet und begann 2024 mit dem Aufbau eines Ladenetzes für elektrische VTOL-Flugzeuge (Vertical Take-Off and Landing), das in diesem Jahr erheblich erweitert werden soll. Beim E-Flugzeug von H55 handelt es sich jedoch um ein konventionell startendes und landendes Flugzeug, das eine Start- und Landebahn benötigt.

