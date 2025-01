Stellantis übernimmt Getriebe-JV mit Punch Powertrain komplett

Mit dieser Entscheidung übernimmt Stellantis die vollständige Leitung der Konstruktions- und Produktionsaktivitäten der eDCT-Getriebe („Electrified Dual Clutch Transmission“), die sich durch eine angeblich „klassenbeste Leistung“ in Bezug auf Gewicht und Produktionskosten, Kraftstoffeinsparungen und Reduzierung der Schadstoffemissionen auszeichnen sollen.

Die Entscheidung betrifft die Stellantis-Werke in Metz (Frankreich) und Mirafiori in Turin (Italien). Dort sollen die eDCT-Getriebe künftig unter alleiniger Regie von Stellantis montiert werden. Die eDCT-Getriebe beinhalten eine Hybridtechnologie, die einen 21-kW-Elektromotor in ein Doppelkupplungsgetriebe integriert.

Der Motor sorgt für elektrischen Antrieb, wenn weniger Drehmoment benötigt wird, also etwa beim Fahren in der Stadt oder bei konstanter Geschwindigkeit, sodass der Verbrennungsmotor im Stadtverkehr 50 Prozent der Zeit ausgeschaltet bleiben kann. Das eDCT-Getriebe ist ferner durch eine erhebliche Gewichtsreduzierung und Produktionskostenoptimierung gekennzeichnet sowie durch seine positiven Auswirkungen auf Kraftstoffeinsparungen und die Reduzierung von Schadstoffemissionen.

Die Entscheidung von Stellantis, den Entwicklungs- und Produktionsprozess des eDCT-Getriebes direkt zu leiten, „steht im Einklang mit dem strategischen Plan, das MHEV- und PHEV-Sortiment zu erweitern und zu erneuern“, heißt es vom Unternehmen. Stellantis hat bereits rund 30 Hybrid-Modelle der Marken Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall und Peugeot im Sortiment. Ein Großteil dieser Modelle nutzt bereits eDCT-Getriebe. Bis 2026 will Stellantis sechs weitere Hybrid-Modelle mit eDCT-Getriebe launchen.

Bereits 2018 hatte PSA bekannt gegeben, den zur chinesischen Yinyi Group gehörenden belgischen Getriebehersteller Punch Powertrain im Zuge seiner anstehenden Elektrifizierungsoffensive als Lieferant für elektrifizierte Getriebe bis 2022 einzusetzen. Ebenfalls folgte 2018 dann die Ankündigung, ein entsprechendes Joint Venture zu gründen. 2020 meldeten die Partner dann Vollzug.

stellantis.com (Übernahme), stellantis.com (Hybrid-Modelle)