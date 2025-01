Kommt der Cupra DarkRebel in Serie?

Laut Motor.es wird das 2023 präsentierte Showcar Cupra DarkRebel noch in diesem Jahrzehnt in ein Serienmodell münden. Dabei wird es sich aber nicht um eine Eigenentwicklung handeln, sondern eine Konzern-interne Kooperation: Der Cupra-Zweisitzer soll demnach auf der Technik von Porsches neuen elektrischen Sportwagen Boxster und Cayman basieren.

Porsche will seine Elektro-Zweisitzer in diesem oder spätestens im nächsten Jahr vorstellen – es gibt immer wieder Berichte über technische Probleme und Herausforderungen. Mal dreht es sich um die Batterie, die von Valmet Automotive mit Northvolt-Zellen hergestellt wird. Mal soll eine Komponente aus dem Elektroantrieb noch nicht so gut funktionieren wie gewünscht. Erlkönige und Testträger sind seit einiger Zeit unterwegs, eine Weltpremiere hat Porsche aber offiziell noch nicht angesetzt.

Somit gibt es bisher wenige, bestätigte Daten – Versionen mit Heck- und Allradantrieb gelten als gesetzt. Um die niedrige Sitzposition eines Sportwagens und die typische Gewichtsverteilung beizubehalten, kann die Batterie nicht einfach im Unterboden platziert werden wie bei einem höheren Fahrzeug. Auch Motor.es hält sich in seinem Artikel mit Daten zu dem Cupra-Ableger weitgehend zurück. Es heißt nur, dass die Elektromotoren und Fahrwerksabstimmungen „markenspezifisch“ erfolgen sollen. Weniger als 220 kW werden nicht erwartet, aber auch nicht mehr als 368 kW – also die Spanne zwischen 300 und 500 PS.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Versuche, auf der einzigartigen Mittelmotor-Plattform des Porsche Boxster/Cayman weitere Modelle im VW-Konzern aufzubauen. Ein kleinerer Mittelmotor-Sportwagen von Audi als eine Art TT-Nachfolger wurde angeblich als R5 geplant – in Anlehnung an den größeren Audi R8. Auch VW hat eine Studie eines sportlichen Zweisitzers mit Mittelmotor vorgestellt, aber nie in Serie gebracht. Es bleibt abzuwarten, ob Cupra das im Elektro-Zeitalter ändert und wirklich ein Serienmodell auf der Porsche-Plattform bringt.

