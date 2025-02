Harley-Tochter LiveWire bringt die S2 Mulholland nach Europa

Vorgestellt hatte LiveWire die S2 Mulholland im März 2024 und damals auch gleich mit dem Verkauf in den USA begonnen. Bei dem Modell handelt es sich um die Cruiser-Version der 2022 vorgestellten S2 Del Mar. Ein höherer und weiter hinten liegender Lenker ermöglicht dem Fahrer eine aufrechtere Sitzposition während der Fahrt. Benannt wurde die S2 Mulholland nach der berühmten Panoramastraße Mulholland Drive im Los Angeles County, der der im Januar verstorbene Regisseur David Lynch im Jahr 2001 mit „Mulholland Drive – Straße der Finsternis“ ein düsteres Denkmal gesetzt hat.

Das Modell steht „für eine Veränderung des traditionellen Motorraddesigns, das bislang von einem Benzintank geprägt war, der die Silhouette mitdefinierte. Zudem kommt bei der neuen LiveWire erstmals nachhaltiges Material in Schlüsselkomponenten des Bikes zum Einsatz“, heißt es vom Hersteller. Die unverbindliche Preisempfehlung für die S2 Mulholland beträgt in Deutschland 19.427 Euro und in der Schweiz 18.490 Franken.

Die elektrische S2-Plattform bot dem Designteam die Möglichkeit, einen neuen Look und damit ein neues visuelles Erlebnis zu erschaffen, das unter anderem die Bremsleitungen und den Kabelbaum sichtbar macht und eine starke Verbindung zwischen Mensch und Maschine erzeugen soll, teilt LiveWire mit.

Verwendung nachhaltiger Materialien

In wichtigen Bereichen – etwa bei den Kunststoffteilen und beim Sitz – kommen bei der S2 Mulholland erstmals nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zum Einsatz, die neue Maßstäbe setzen.

Da die S2 Mulholland auf der LiveWire S2 Plattform basiert, verfügt sie über die gleichen Fahreigenschaften wie die S2 Del Mar. Ihr Gewicht beträgt nur 196 kg, der Antrieb leistet rund 60 kW und das Drehmoment beträgt 263 Nm. Diese Werte sorgen dafür, dass die Maschine in rund 3 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (96,6 km/h) beschleunigt.

Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire

Der 10,5-kWh-Akku sorgt für eine Reichweite von 194 km in der City und 118 km außerorts (Messung auf US-Highway bei 88 km/h). Geladen wird die S2 Mulholland nur per AC. Das Ladegerät ist auf das Laden nach Level 1 (in den USA übliche 120-Volt-Steckdose) und Level 2 (in Europa übliche Steckdose mit 220 bis 240 Volt) ausgelegt. Mit Level 2 soll der Akku 78 Minuten brauchen, um von 20 auf 80 Prozent Ladestand zu kommen. Schnellladefähig an DC- bzw. HPC-Ladestationen ist die Maschine wie auch die anderen Modelle aus der S2-Familie hingegen nicht.

Wenngleich die S2 Mulholland die gleiche Plattform nutzt wie die S2 Del Mar, soll das Fahrerlebnis auf ihr völlig anders sein. Verantwortlich dafür ist laut LiveWire das neu gestaltete Dreieck aus Lenker, Fußrasten und Sitz. Der Lenker ist an einem 6“-Riser montiert und nicht nur höher, sondern auch näher am Fahrer positioniert, sodass dieser eine aufrechte Sitzposition einnimmt, die sich nicht an Flat-Track-Rennmaschinen, sondern an Performance-Cruisern orientiert.

Erst Mitte Januar hatte LiveWire auch mit dem Verkauf der S2 Alpinista in Europa begonnen, die ebenfalls auf der S2-Plattform basiert. Dieses elektrische Motorrad soll die Vorteile einer Supermoto und eines Tourenbikes kombinieren. Die S2-Plattform will LiveWire übrigens bald auch gemeinsam mit seinem Investor Kymco, einem taiwanesischen Roller-Hersteller, für einen elektrisch angetriebenen Maxi-Scooter nutzen.

Quelle: Pressemitteilung per Mail, livewire.com (Produktseite)