Weitere fünf E-Busse in Braunschweig in Betrieb genommen

Vor rund zwei Jahren hatte die BSVG bekanntgegeben, insgesamt 50 Elektrobusse beschaffen zu wollen und damals auch den ersten Auftrag über 19 Elektrobusse an MAN vergeben. Das Projekt der „Elektrifizierung der Busflotte der BSVG“ wird im Rahmen der Förderrichtlinie Bus des BMDV mit insgesamt ca. 18,5 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Hinzu kommen u.a. noch Fördergelder des Landes Niedersachsen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro.

Im Januar 2024 hatte die BSVG dann die ersten vier E-Busse aus der Bestellung an MAN vorgestellt und zugleich bekanntgegeben, dass von den insgesamt 50 neuen E-Bussen 32 Stück von MAN kommen sollen und 18 Einheiten von Daimler Buses.

Offenbar kam es im Anschluss zu Verzögerungen, denn im Januar 2024 ging die BSVG davon aus, zumindest noch die restlichen 15 E-Busse aus dem ersten Auftrag an MAN bis Jahresende 2024 zu erhalten. Nun hat es jedoch bis April 2025 gedauert, bis die nächsten E-Busse eingeflottet werden konnten. Vier von ihnen stammen aus dem ersten Auftrag an MAN, während das Daimler-Modell aus einem etwas später ausgelösten Auftrag stammt.

„Wie auch schon unsere ersten vier E-Busse werden die MAN-Busse nachts im Depot geladen. Der Daimler-Bus hingegen ist ein sogenannter Gelegenheitslader. Er lädt tagsüber im Stadtgebiet über einen Panthografen und hat dadurch eine unbegrenzte Einsatzmöglichkeit auf der Linie. Momentan sind wir dabei, die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet aufzubauen. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten kann auch er ausschließlich im Depot geladen werden“, erklärt BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke die technischen Unterschiede zwischen den Bussen.

Für das Fahrgefühl mache es für die Fahrgäste keinen Unterschied, ob sie in einen MAN- oder in einen Daimler-Bus steigen, so Reincke weiter: „Bei beiden Modellen handelt es sich um hochmoderne Fahrzeuge in unserem E-Bus-Design mit verschiedensten Assistenzsystemen wie zum Beispiel zur Fußgänger- und Totwinkelerkennung beim Abbiegen sowie einem automatischen Bremsassistenten. Das macht sie im Straßenverkehr noch sicherer.“ Die neuen Busse werden im gesamten Braunschweiger Stadtgebiet eingesetzt.

Insgesamt verfügt die BSVG über rund 160 Busse. Auch wenn der Elektroanteil davon gering ist, so zählt die BSVG zugleich zu den Pionieren der Elektromobilität: Bereits 2014 nahm der ÖPNV-Betreiber einen Solaris Urbino 12 electric in Betrieb, der im Rahmen des Projekts „emil“ (Elektromobilität mittels induktiver Ladung) von Bombardier mit einem 200 kW starken Induktiv-Ladesystem ausgerüstet wurde. Im selben Jahr folgten vier E-Gelenkbusse des Projekts „emil“.

