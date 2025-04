Toyota und Lexus präsentieren neue E-Limousinen

Blicken wir zunächst auf den Toyota bZ7: Die Fünf-Meter-Limousine folgt in China auf die BEV-Modelle bZ4X, bZ3, bZ3X und bZ5. Bereits auf der Guangzhou Auto Show im November hatte Toyota eine Studie des bZ7 gezeigt, bei der Variante aus Shanghai soll es sich nun um das Serien-Design handeln. Der bZ7 greift die aktuelle Toyota-Designsprache auf und erinnert bei den Scheinwerfern etwa an den Toyota Prius der aktuellen Generation. Technisch wurde der Toyota bZ7 in China lokal entwickelt – in Kooperation mit Toyota-Partner GAC, dem Joint Venture Guangzhou Toyota Motor Co und dem chinesischen Toyota-Entwicklungszentrum Intelligent ElectroMobility R&D Center.

Der bZ7 soll laut Toyota die Stärken beider Unternehmen vereinen – gemeint ist die „sichere, zuverlässige und hochwertige Fertigung“ der Japaner kombiniert mit chinesischer Spitzentechnologie. Da es sich aber offiziell noch um eine Studie handelt, halten sich die Unternehmen mit konkreten technischen Daten oder Informationen zu den Assistenzsystemen zurück. Es wird lediglich versprochen, dass der bZ7 innerhalb eines Jahres auf den Markt kommen soll – und dann über die „neuesten intelligenten Technologien“ verfügen soll, „die dem Flaggschiff der chinesischen BEV-Reihe würdig sind“.

Soweit die knappen Informationen aus der Mitteilung. Rund um die Premiere in Shanghai waren Toyota-Vertreter dann doch etwas mitteilsamer. Wie etwa CarNewsChina berichtet, soll der bZ7 das erste Modell von GAC-Toyota werden, welches mit dem HarmonyOS von Huawei als Betriebssystem für das Infotainment und Cockpit ausgestattet ist. Zudem gibt es ein Lidar-System für die Fahrassistenten. Details zum E-Antrieb gab es aber auch vor Ort nicht.

Anders ist die Lage beim Lexus ES, denn dabei handelt es sich bereits um das finale Serienmodell mit (fast) allen Spezifikationen. Die Elektro-Variante wird es mit zwei Antriebsoptionen geben. Der ES 350e verfügt über einen 165 kW starken Frontmotor und soll eine Reichweite von bis zu 685 Kilometer im chinesischen Testzyklus erreichen. Beim ES 500e handelt es sich um eine 252 kW starke Allrad-Version mit zwei Elektromotoren, die in 5,9 statt 8,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen kann. Bei dem DIRECT4 genannten Allradsystem kann die Leistung variabel zwischen 100:0 und 0:100 verteilt werden, so Toyota – der ES 500e kann also zeitweise ein reiner Fronttriebler, aber auch ein reiner Hecktriebler sein. Die Reichweite nach CLTC beziffert Lexus mit ca. 610 Kilometern – was nahelegt, dass beide Varianten die gleiche Batterie nutzen.

Nur: Zu eben jener Batterie macht Lexus weder in der Mitteilung noch in dem 17-seitigen PDF zum ES nähere Angaben. Dafür gibt es Details zur Ladeleistung: Bei rund 25 Grad Celsius Außentemperatur soll der Standard-Ladevorgang an einer 150-kW-Säule rund 30 Minuten dauern. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind es schon 40 Minuten, bei -10 Grad dauert es eine Stunde, bis 80 Prozent erreicht sind. Das sind in China, wo sich CATL und BYD jüngst in den Megawatt-Bereich bei E-Autos vorgewagt haben, eher maue Daten. Zumal Toyotas Joint-Venture-Partner GAC schon 2021 einen Ladevorgang mit 480 kW in der Spitze demonstriert hat – und von null auf 80 Prozent in acht Minuten geladen hat.

Kurz zum Lexus ES selbst: Die Limousine ist 5,14 Meter lang und damit 16,5 Zentimeter länger als der Vorgänger. In der Breite hat der ES um 5,5 Zentimeter auf 1,92 Meter zugelegt, in der Höhe satte 11 Zentimeter beim Hybrid bzw. 11,5 Zentimeter bei der BEV-Version auf grob 1,56 Meter. Der Radstand misst 2,95 Meter, acht Zentimeter mehr als zuvor. Beim Hybrid gibt es insgesamt drei Varianten: Der ES 300h wird je nach Markt mal mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder oder einem 2,5-Liter-Vierzylinder angeboten, die Systemleistung beträgt 145 oder 148 kW. Darüber rangiert der ES 350h, der immer mit dem 2,5-Liter-Motor kommt und 182 kW Systemleistung bietet.

„Je nach Markt“ ist beim Lexus ES eine wichtige Aussage. Denn anders als der Toyota bZ7 ist die Lexus-Limousine nicht nur für China gedacht. Wie Lexus Europa bestätigt, soll der Verkauf hierzulande im Frühjahr 2026 starten. In Westeuropa soll es den Lexus ES 300h mit dem 2,5-Liter-Motor und 148 kW geben, während in Osteuropa der ES 350h angeboten werden soll – jeweils als Fronttriebler oder mit Allrad. Bei den E-Varianten sollen wohl beide Antriebe nach Europa kommen.

