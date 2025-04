VinFast steigert Absatz enorm, bleibt aber in Verlustzone

Der Gesamtumsatz von VinFast belief sich 2024 auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Das sind zwar 57,9 Prozent mehr als 2023, der Fahrzeugabsatz hat aber wie erwähnt deutlich stärker zugelegt. Unterm Strich stand ein Nettoverlust in Höhe von rund 3,18 Milliarden US-Dollar.

Auffällig ist zudem, dass mehr als die Hälfte der knapp 97.400 VinFasts alleine im vierten Quartal ausgeliefert wurden – 53.139 Elektrofahrzeuge gibt das Unternehmen für Oktober, November und Dezember 2024 an. Schon 2023 hatte es einen Ausliefer-Boost zum Jahresende gegeben, weshalb auf Jahressicht der Zuwachs im vierten Quartal mit 143 Prozent unter den 192 Prozent aus dem Gesamtjahr bleibt.

„Diese Ergebnisse unterstreichen unser kontinuierliches Wachstum und die allgemeine Dynamik hinter dem Übergang zu Elektrofahrzeugen“, sagt VinFast-CEO Thuy Le. „Mit Blick auf das Jahr 2025 konzentrieren wir uns weiterhin darauf, bessere Produkte zu entwickeln, in Innovationen zu investieren und sicherzustellen, dass unsere Kunden hochwertige und erschwingliche Elektrofahrzeuge erhalten. Wir halten an unserer Prognose für 2025 fest und unser Verkaufsplan ist flexibel gestaltet, während wir die sich entwickelnde Makrolandschaft weiterhin beobachten.“

Die Vietnamesen wollen dabei global wachsen und den Absatz mindestens verdoppeln – also auf rund 200.000 E-Fahrzeuge. In der Mitteilung gibt VinFast an, dass man weitere Modelle nach Indonesion und auf die Philippinen gebracht habe. In Nordamerika umfasst das Direktvertriebs-Händlernetz auf 38 Betriebe in 16 US-Bundesstaaten gewachsen. VinFast plant aber, in den USA zu einem reinen Händler-Franchise-Modell überzugehen und die Showrooms für den ursprünglich geplanten Direktvertrieb wieder zu schließen. Und in Europa habe man „Pläne zum Aufbau eines ausgedehnten Händlernetzes in den großen Städten Europas“ eingeleitet und die Zusammenarbeit mit „renommierten After-Sales-Partnern“ gestärkt. Und es wurden die ersten VF 6 ausgeliefert, nach dem größeren VF 8 das zweite Modell in Europa.

Zudem erwähnt das Unternehmen noch den Heimatmarkt Vietnam: Dort hat man eine neue Produktlinie namens „Green“ vorgestellt, die speziell für Transportdienstleistungen entwickelt wurde. Derzeit gibt es vier Modelle vom Kleinwagen über zwei kleinere SUV bis hin zum elektrischen Liefer-Van. Die Green-Modelle sind zwischen umgerechnet 11.100 und 30.800 US-Dollar eingepreist, die Auslieferungen sollen 2025 beginnen.

prnewswire.com