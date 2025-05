Nio eröffnet 20. Batterietausch-Station in Deutschland – und die 60. in Europa

Die neue Batterietausch-Station wurde, wie bei Nio üblich, in Autobahnnähe errichtet. Sie befindet sich beim Zentrallager von Aldi Süd (Mittelfeld 11 in Sankt Augustin) in der Nähe des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg.

Vor Ort setzt Nio auf die zweite Generation seiner Power Swap Stations (PSS), die bis zu 13 Batterien lagern und bis zu 312 Batteriewechsel pro Tag durchführen können soll. Zuletzt wurde im Oktober 2024 im südhessischen Viernheim eine Batteriewechsel-Station der dritten Generation in Betrieb genommen, die Platz für bis zu 21 Batterien bietet und bis zu 408 Wechselvorgänge pro Tag ermöglichen soll. Der chinesische Hersteller greift also auf verschiedene Generationen bei seinem PSS-Aufbau zurück.

Bei dem neuen Standort handelt es sich aber nicht nur um den 20. seiner Art in Deutschland, sondern auch um die 60. Power Swap Station in Europa. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser wachsendes Netzwerk von Power Swap Stations in Europa“, so Kajsa Ivansson Sognefur, Head of Power Europe bei Nio. „60 Stationen in Europa – das ist ein starkes Signal für unser kontinuierliches Engagement, Usern auf dem gesamten Kontinent die komfortabelsten und innovativsten Energielösungen zu bieten.“

Bisher mussten sich Nio-Kunden bei der Anschaffung des Fahrzeugs entscheiden, ob sie den Standard-Range-Akku mit 75 kWh Energiegehalt oder den Long-Range-Akku mit 100 kWh nutzen wollen. Für 169 oder 289 Euro pro Monat konnte an den Power Swap Stations dann nur gegen einen Akku desselben Typs getauscht werden – ein Wechsel zwischen den beiden Akku-Größen war also nicht möglich.

Im Zuge des Netzausbaus hat Nio nun sein flexibles Battery-Upgrade auch in Deutschland sowie in Norwegen, den Niederlanden und Schweden eingeführt. Dieses Angebot soll es BaaS-Usern (Battery-as-a-Service) ermöglichen, ihre Standard-Batterie an PSS für 30 Tage gegen eine Batterie mit großer Reichweite zu tauschen. Die Buchung erfolgt über die Nio-App. Aber: Die Rückgabe der größeren Batterie muss an der gleichen Station erfolgen, an der sie abgeholt wurde. Ferner teilt Nio mit, dass das flexible Upgrade nicht für User verfügbar ist, „die ihre Fahrzeuge leasen, ihre Batterie gekauft haben oder ein Battery as a Service (BaaS)-Abonnement für eine Long Range Batterie haben“. In den Genuss kommen also nur die Kunden, die einen Nio-Stromer über das Subscription-Modell erworben haben. Und um den Service mit der Standard-Range-Batterie nutzen zu können, steigt die monatliche Gebühr von 169 auf 338 Euro.

