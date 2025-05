mblty stellt neue Coupon-Lösung für Kunden vor

Als nach eigenen Angaben erster E-Mobilitätsdienstleister verknüpft mblty das Laden mit „attraktiven Sparvorteilen“. Zwar haben bereits andere EMP Aktionen wie Kilometer sammeln oder Treuepunkte für Gutscheine oder Rabatte im Angebot, allerdings sind diese meist nicht so unmittelbar und vom Lade-Standort abhängend wie bei mblty: „Nach dem Start des Ladevorgangs erhalten Nutzerinnen und Nutzer Coupons, mit denen sie sich in den teilnehmenden Raststätten und Autohöfen vergünstigte Speisen und Getränke

sichern können“, erklärt Tank & Rast in der Mitteilung, die electrive vorliegt. „Durch die Kombination aus leistungsfähiger Ladeinfrastruktur, einfacher App-Steuerung und zusätzlichen Rabatten bei den teilnehmenden Raststätten und Autohöfen sorgt mblty für ein rundum angenehmes Nutzererlebnis und geht über das klassische Angebot eines Electro Mobility Providers (EMP) hinaus.“

Wie viel Rabatt ein solche Coupons ermöglichen, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor. Dafür es steht fest, dass man die Coupons erhält, sobald man mit der mblty-App lädt – und nicht nur an den recht seltenen Ladepunkten, die mblty selbst betreibt. Zu den ersten Roaming-Partnern von mblty gehören die CPO EnBW, E.ON, Ionity und Mer Germany.

Im Dezember hatten wir exklusiv berichtet, dass die Autobahn Tank & Rast Gruppe hat mit mblty (ausgesprochen „M-Bility“) einen eigenen E-Mobilitätsdienstleister gegründet hat – und zwar mit einer Doppelfunktion als Ladepunktbetreiber („Charge Point Operator“, kurz CPO) und „Electro Mobility Provider“ (kurz EMP). Das EMP-Angebot kann über die im Februar gestartete und jetzt aktualisierte mblty-App genutzt werden – mit einem blau-weißen Logo. Das ist eine bewusste Entscheidung, das CPO-Geschäft an den eigenen Ladesäulen mit der grünen Farbwelt vom EMP-Auftritt in Blau zu differenzieren.

Das EMP-Angebot der mblty-App will Tank & Rast als den „zentrale Begleiter für alle E-Mobilisten“ aufbauen. Wie bei Roaming-Angeboten üblich werden Ladevorgänge bei verschiedenen CPO für den Kunden bequem in einer App gebündelt und in einer Rechnung zusammengefasst, was die Kostenkontrolle erhöhen soll. Dabei können auch die Ladepunkte entlang der geplanten Route angezeigt und gefunden werden. Abheben will man sich aber mit Features wie den Rabatt-Coupons, die einen „echten Mehrwert“ bieten und „nachhaltige Mobilität mit zusätzlichem Komfort und Kundenvorteilen“ verbinden soll.

Mitte Februar, als mblty als CPO seine ersten Schnelllader an Autobahn-Raststätten in Betrieb genommen hatte (Details und Hintergründe dazu können Sie hier nachlesen), hieß es aber noch, dass die Preise von 0,39€/kWh an AC-Ladepunkten und 0,59€/kWh an den DC-Ladepunkten unabhängig davon berechnet werden sollen, ob es sich um eigene Ladepunkte von mblty handelt oder das zu diesem Zeitpunkt noch im Aufbau befindliche Roaming-Netz. Tatsächlich gibt es nun aber sehr wohl eine preisliche Unterscheidung zwischen mblty-Ladepunkten und dem Roaming-Angebot: Wie eine Stichprobe von electrive ergeben hat, werden in der App nur an mblty-eigenen DC-Ladepunkten die 0,59€/kWh angezeigt – bei Standorten von EnBW, Ionity oder E.ON sind es 0,69€/kWh.

