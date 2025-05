MCV kürt Hexagon Purus zum Zulieferer für H2-Tanks

Mit Hexagon Purus hat MCV den nächsten Zulieferer für seine Wasserstoffbusse unter Dach und Fach. Anfang März hatte das Unternehmen bereits Brennstoffzellen-Module für seine Busse bei Ballard geordert. Die Tanks steuert also Hexagon Purus bei – genauer gesagt das deutsche Werk des Zulieferers in Kassel. Es handelt sich dabei einer Mitteilung zufolge um den ersten Auftrag von MCV an Hexagon Purus. Die Lieferung der Speichersysteme ist noch für das laufende Jahr geplant.

Eingesetzt werden sollen die Brennstoffzellen-Busse von MCV mit der Ballard- und Hexagon-Purus-Technik an Bord in EU-Projekten. Weiter ins Detail gehen die Partner mit Blick auf die Endkunden und Einsatzorte der künftigen H2-Busse nicht. MCV ist in Deutschland und Europa bisher vor allem für seine Kooperation mit Volvo und im emissionsfreien Bereich für den Elektro-Stadtbus C127 EV bekannt.

„Wir erleben weiterhin eine starke kommerzielle Dynamik für Wasserstoff-Transitbusse, da immer mehr Bushersteller Brennstoffzellen-Elektrobusse anbieten, um die Dekarbonisierung des öffentlichen Nahverkehrs in mehreren Kernmärkten zu unterstützen“, sagt Michael Kleschinski, Executive Vice President, Hydrogen Mobility and Infrastructure bei Hexagon Purus. „Wir sind sehr erfreut über diesen ersten Auftrag von MCV und freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Einführung seines Wasserstoffangebots in Europa zu unterstützen“.

