Chefwechsel bei Kempower

Wie der finnische Ladesäulen-Hersteller mitteilt, habe sich Tomi Ristimäki dazu entschieden, den CEO-Posten abzugeben. Der Verwaltungsrat hat dann in der Folge Bhasker Kaushal zum neuen Präsident und Chief Executive Officer ernannt. Der Wechsel von Risitmäki auf Kaushal erfolgt am Montag, den 2. Juni.

Ristimäki war 2019 zu Kempower gekommen, als das Unternehmen quasi noch ein Startup in der DC-Ladewelt war. „Während seiner Amtszeit hat Kempower eine starke globale Position auf dem DC-Schnelllademarkt aufgebaut. Tomi ist bekannt für sein großes Fachwissen in Bezug auf Kunden, Produkte und Geschäft sowie für seine auf Wachstum ausgerichtete Führung, die für die Kempower-Organisation inspirierend ist“, sagt Vesa Laisi, der Vorsitzende des Verwaltungsrats. „Das Unternehmen befindet sich nun in einem Entwicklungsstadium, in dem es an der Zeit ist, die Führung an einen neuen CEO zu übergeben.“

Und genau das erfolgt in wenigen Wochen. Der Neuzugang Kaushal ist jedoch neu in der Lade-Branche. Derzeit leitet er Sensitech, einen Anbieter von Lösungen zur Lieferkettentransparenz, der zum US-Konzern Carrier Corporation gehört. Der gebürtige Inder hat in seinem Heimatland und später in den USA studiert und später bei diversen globalen Unternehmen gearbeitet, wo er laut seinem künftigen Arbeitgeber „die Strategieentwicklung, Dienstleistungen und Technologieführerschaft vorantrieb und für Umsatzwachstum sorgte“.

Genau diese Eigenschaften wird er auch benötigen, wenn er seine neue Position in der Kempower-Zentrale in Helsinki übernimmt. „Er hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Wachstums bei Carrier. In seinen früheren Positionen hat er die strategische Einsicht und den Weitblick bewiesen, tiefgreifende organisatorische Fähigkeiten entwickelt und hochleistungsfähige Teams aufgebaut, die für einen CEO von Kempower wichtig sind“, sagt Laisi über den Neuzugang.

„Tomi und das gesamte Kempower-Team haben hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen in nur wenigen Jahren von einem Startup zu einem globalen Branchenführer entwickelt“, sagt der kommende CEO Kaushal selbst. „Kempower ist nun bereit für die nächste Wachstumsphase, und ich freue mich sehr darauf, dem Team beizutreten und gemeinsam an unseren ehrgeizigen Zielen zu arbeiten und unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären einen Mehrwert zu bieten.“

„Ich bin sehr stolz darauf, das Unternehmen zusammen mit dem gesamten Personal von einem privaten Start-up zu einem börsennotierten Industrieunternehmen entwickelt zu haben. Ich glaube, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sowohl für das Unternehmen als auch für mich persönlich ist, um weiterzuziehen“, ergänzt Ristimäki. „Ich werde Kempower und Bhasker Kaushal in seiner neuen Rolle als Berater zur Verfügung stehen.“

