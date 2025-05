Milence nimmt Lkw-Ladepark in Zwolle ans Netz – samt MCS-Lader

Milence treibt bekanntlich als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group den Aufbau eines öffentlichen Lkw-Ladenetzes in Europa voran. Der neueste Ladepark befindet sich im Business Park Hessenpoort im niederländischen Zwolle und wartet den Verantwortlichen zufolge mit einer guten Anbindung an die Autobahnen A28 und A50 auf. „Der Knotenpunkt Zwolle bietet eine direkte Anbindung an wichtige niederländische Städte wie Amsterdam, Utrecht und Groningen sowie an wichtige deutsche Ziele wie Münster, Dortmund und das Ruhrgebiet“, heißt es aus der Firmenzentrale.

Zwolle ist der zweite niederländische Lkw-Ladepark von Milence nach Venlo – die einst allererste Ladelocation des Unternehmens. Erwähnenswert ist vor allem, dass Milence in Zwolle neben vier CCS-Ladegeräten zur Versorgung von acht Ladebuchten auch einen MCS-Lader installiert hat. Mit dem Roll-out von Megawattladern hat das Joint Venture erst Ende Februar begonnen – mit zwei Debütgeräten in Antwerpen-Brügge.

Zulieferer der Geräte ist Power Electronics und die Ladeleistung wird mit bis zu 1.440 kW (bis zu 1.500 A, 1.000 V) angegeben. Damit soll der Ladevorgang nur 30 bis 45 Minuten dauern. Wir erinnern uns: Einen von dem spanischen Hersteller entwickelter MCS-Lader hatte Milence im Sommer 2024 öffentlichkeitswirksam getestet. In Zwolle außerdem vorhanden sind Toiletten, Duschen, eine Lounge und Verkaufsautomaten. Milence stellt zudem weitere „Entwicklungsphasen“ des Standorts in Aussicht, etwa um die Anzahl der Ladepunkte zu erweitern.

Beim Zahlungssystem ist Milence um einen hohen Grad an Zugänglichkeit und Transparenz bemüht: „Partnerschaften mit führenden e-Mobility Service Providern (eMSPs) ermöglichen es Fahrern, mit einer Vielzahl von Ladekarten zu bezahlen“, heißt es. Direkte Zahlungsoptionen über Zahlungsterminals oder mit der Milence Card seien ebenfalls verfügbar. Der Standard-Ladetarif für CCS und MCS beträgt 0,399 € pro kWh (ohne MwSt.).

„Die heutige Eröffnung spiegelt unser Engagement für den Aufbau der für eine fossilfreie Zukunft in Europa erforderlichen Infrastruktur wider“, kommentiert Anja van Niersen, CEO von Milence. „Mit der Inbetriebnahme des ersten Megawatt-Ladesystems in den Niederlanden beschleunigen wir die Einführung von Elektro-Lkw und ermöglichen eine intelligentere und nachhaltigere Logistik.“ Gleichzeitig appelliert Niersen an die Transportunternehmen, die Entwicklung zu unterstützen: „Der elektrische Straßenverkehr ist keine Zukunftsmusik mehr – er findet jetzt statt. Mit der Einrichtung der ersten grünen Korridore wird der Weg zu einer nachhaltigen Logistik zur Realität. Die Auslastung ist jetzt der Schlüssel. Um diesen Wandel zu vollziehen, müssen wir anfangen, elektrisch zu fahren, und wir fordern die Transportunternehmen auf, mit uns zu lernen, sich anzupassen und zu wachsen.“ Der Übergang werde nicht über Nacht erfolgen, aber mit jedem neuen Knotenpunkt komme man einer Zukunft näher, in der der Straßenverkehr sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich tragfähig ist. „Die Zukunft Europas hängt davon ab“, so Niersen.

Milence gibt vor diesem Hintergrund an, nun den Roll-out von Megawatt-Ladepunkten in ganz Europa zu forcieren. Dank einer Förderung aus dem EU-Programm Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) will das Joint Venture bis 2027 insgesamt 284 MCS-Ladepunkte an 71 Standorten in 10 EU-Mitgliedstaaten einrichten. Hinzu kommen 264 bezuschusste CCS-Ladepunkte, die Gesamtförderung beträgt über 111 Millionen Euro.

Von der AFIF-Förderung für Milence soll auch Deutschland profitieren, denn Deutschland ist eines der zehn EU-Länder, in denen Milence die neuen Ladeparks einrichten will. Die weiteren Länder sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande, Polen, Schweden und Spanien. Im Dezember hatte Milence bereits seine ersten beiden Lkw-Ladeparks in Deutschland eröffnet, und zwar an der A9 in Vockerode in Sachsen-Anhalt und am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen.



