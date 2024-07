Milence testet erfolgreich Megawattladen

Für den Test hat sich Milence, das Joint Venture von Daimler Truck, Traton und der Volvo Group, mit Power Electronics zusammengetan. Der Test, bei dem eine Ladeleistung von 1.100 Kilowatt bzw. 1,1 Megawatt erreicht wurde, stellt laut den Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Ladetechnologie für Elektro-Lkw dar. Zuvor hatten im Rahmen des Forschungsprojekts NEFTON bereits MAN und die TU München einen Elektro-Lkw mit über einem Megawatt Leistung geladen.

Das Megawatt Charging System (MCS) ist der neue Standard für Hochleistungsladen, der auf die Anforderungen des wachsenden Marktes für Elektro-Lkw zugeschnitten ist. Der jüngste Test von Milence und Power Electronics, durchgeführt mit einem Prototyp des Mercedes-Benz eActros 600, zeigt das Potenzial der Technologie, Ladezeiten drastisch zu verkürzen und Elektro-Lkw für den Fernverkehr praktischer und effizienter zu machen. Ende April hatten Ingenieure von Daimler Truck einen eActros-600-Prototyp bereits mit über einem Megawatt geladen. Weder auf dem von Milence veröffentlichten Foto noch einem kurzen Video ist das Kennzeichen des Fahrzeugs zu sehen – es ist also nicht bekannt, ob es sich um das gleiche oder unterschiedliche Fahrzeuge handelt.

Bisher setzt Milence auf CCS-Schnellladegeräte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Das Megawattladen bedeutet dem gegenüber also einen deutlichen Sprung nach vorn, der die Ladezeiten deutlich verbessern soll. Eine Zeitersparnis von rund 90 Prozent soll dadurch möglich werden, sodass Lkw-Batterien dank der angepeilten Ladeleistung von 1.440 kW (1.500 A, 1.000 V) in etwa 30 Minuten von zehn Prozent auf 80 Prozent geladen werden können.

Die MCS-Lösung will Milence vom 17. bis 22. September 2024 auf der IAA Transportation in Hannover vorstellen. Der Stand in Halle 12 wird die Miniatur eines Ladeparks von Milence darstellen.

Anja van Niersen, CEO von Milence, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Power Electronics und die gemeinsame Arbeit an der bahnbrechenden MCS-Technologie in Europa. Die ersten Testergebnisse zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind, unser gemeinsames Ziel zu erreichen.“

David Salvo, CEO von Power Electronics, unterstreicht: „Unsere MCS-Lösung soll die Zukunft der Elektromobilität neu definieren. Wir haben ein Produkt entwickelt, das eine effektive Ladelösung für Nutzer batterieelektrischer schwerer Lkw darstellt. Dank unserer Partnerschaft mit Milence wird es eine weite Verbreitung in ganz Europa haben. Wir freuen uns darauf, die Technologie auf der IAA zu präsentieren und zu zeigen, dass Elektromobilität eine Zukunft hat, wenn Hersteller und Betreiber von Ladelösungen zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse der Anwender zu erfüllen.“

Milence hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft des Straßengüterverkehrs frei von CO2-Emissionen zu gestalten. Um diese Vision zu verwirklichen, baut Milence ein Ladenetz für alle batterieelektrischen schweren Lkw und Fernbusse auf, unabhängig von der Fahrzeugmarke. Bis 2027 sollen europaweit mindestens 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte errichtet werden. Milence wurde im Juli 2022 als Joint Venture von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group mit einer Finanzierung von 500 Millionen Euro gegründet und agiert als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen.

milence.com