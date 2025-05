Volvo baut Elektro-Chassis für bis zu 28 Meter lange Busse

Mit dem neuen Chassis für elektrische Gelenk- und Doppelgelenkbusse will Volvo Buses Betreibern von sogenannten BRT-Systemen („Bus Rapid Transport“) eine emissionsfreie Alternative bieten. Diese Schnellbuslinien verfügen in Städten häufig über eigene Spuren und teils auch über Ampel-Sensorensysteme zur Erkennung und Bevorzugung der Busse an Kreuzungen. Das in Brasilien nun für diesen Anwendungsfall hergestellte E-Fahrgestell unterstützt Busse mit einer Länge von bis zu 28 Metern und einer Kapazität von bis zu 250 Fahrgästen.



Für den Antrieb sorgen in den BZRT-Bussen von Volvo zwei 200-kW-Motoren, die mit bis zu acht Batterien mit einer Gesamtkapazität von 720 kWh kombiniert werden können. Zum Einsatz kommen dabei die 90-kWh-Batteriepacks, die auch in Volvos E-Lkws und auch in weiteren E-Busplattformen wie dem Chassis BZR (für kleinere Busse) zum Einsatz kommen. Als weitere Antriebskomponente dient ein automatisiertes Zweigang-Getriebe auf Basis des Volvo I-Shift. Die Ladezeit beziffert Volvo auf „zwei bis vier Stunden, je nach Art und Leistung der Ladestation“. Weiter ins Detail geht der Hersteller nicht. Bekannt ist aber, dass die analogen Akkus in anderen Anwendungen dank zweierlei Hardware-Schnittstellen sowohl kabelgebunden mit bis zu 250 kW DC als auch optional per OppCharge mit maximal 450 kW DC geladen werden können.

„Der Produktionsstart in Brasilien ist ein wichtiger Schritt im Engagement von Volvo Buses, nachhaltige Lösungen für den Personentransport anzubieten. Das Angebot von Elektrobussen mit hoher Kapazität ist Teil dieser Initiative“, äußert André Marques, Präsident von Volvo Buses Latin America. „Seit der Markteinführung des Volvo BZRT haben wir ein stetig wachsendes Kundeninteresse und eine steigende Nachfrage nach dieser Anwendung beobachtet.“

Zu den Orten, wo Volvo die elektrischen Doppelgelenk- und Gelenkbusse montieren wird, gehört Mexiko. Dort sollen die ersten derartigen Fahrzeuge voraussichtlich im Jahr 2026 ausgeliefert werden. Vergangenen Mai hatte Volvo Buses bereits Tests von elektrischen Doppelgelenkbussen in Curitiba (Brasilien), Bogotá (Kolumbien) und Mexiko-Stadt angekündigt.

volvobuses.com (Pressemitteilung), volvobuses.com