Lexus nennt weitere Daten zur E-Limousine ES

Bei der Weltpremiere auf der Auto China in Shanghai gab es zwar einige Daten zum Antrieb der beiden elektrischen Antriebsvarianten, nicht aber zu der Batterie. Das holt Lexus jetzt zur Europapremiere nach: Anders als vermutet handelt es sich beim ES 350e und 500e nicht um den gleichen Akku, wohl aber zwei sehr ähnliche Speicher: Im ES 350e mit Frontantrieb gibt Lexus den Energiegehalt mit 77 kWh an (konkret: 76,96 kWh), während es im Allrad-Modell mit 75 kWh (74,69 kWh) sogar eine minimal kleinere Batterie ist.

Die Leistungsdaten sind bekannt: Der ES 350e ist ein 165 kW starker Fronttriebler, während der ES 500e mit einem zweiten Elektromotor auf 252 kW Systemleistung kommt. Damit kann das Top-Modell in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen, während der 350e hierfür 8,2 Sekunden benötigt – die Beschleunigungsangaben von Lexus Europe weichen auch leicht von den Daten der Weltpremiere in China (5,9 und 8,9 Sekunden) ab.

Die Ladeleistung ist aber gleich: Beide Batterien können mit maximal 150 kW geladen werden. Der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll bei idealen 25 Grad Außentemperatur rund 30 Minuten dauern. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nennt Lexus ca. 40 Minuten, bei zehn Grad unter Null sogar 60 Minuten.

Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus

Bei den Antrieben schreibt Lexus nun, dass beide BEV-Versionen „das volle Potenzial der neuen Lexus Global Architecture-K-Plattform“ ausschöpfen sollen, etwa mit den neuen E-Achsen, in denen neben dem Motor und Getriebe auch die Leistungssteuereinheit integriert ist. Das senkt nicht nur das Gewicht, sondern schafft auch mehr Platz im Innenraum. Dieser sollte in der 5,14 Meter langen und 1,92 Meter breiten Limousine reichlich vorhanden sein.

Die neue Generation des ES gibt es erstmals rein elektrisch, wie beim Vorgänger werden aber auch noch zwei Hybride angeboten. Die in China präsentierte Variante mit dem 2,0-Liter-Benziner gibt es in Europa nicht, hier werden nur die Versionen mit dem 2,5-Liter-Motor angeboten. Und zwar in Westeuropa als ES 300h mit 148 kW Systemleistung und in Osteuropa als ES 350h mit 182 kW – jeweils als Fronttriebler oder mit Allrad. Preise für die Hybride und Elektro-Verisonen nennt Lexus aber noch nicht. Der Verkaufsstart ist erst im Frühjahr 2026 geplant.

lexus.eu